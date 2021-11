Carolina Gaitán habla sobre la nueva película de Disney “Encanto”

La actriz y cantante colombiana presta su voz al personaje de “Pepa”

Como cantante ha prestado su voz para muchos temas televisivos y tiene su propio álbum compuesto por ella Carolina Gaitán Pepa Encanto. Carolina Gaitán es una actriz y cantante colombiana. Estudió en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York y por su talento y versatilidad fue galardonado con los premios Tu Mundo de Telemundo. Ha protagonizado series con papeles protagónicos en Celia (Telemundo), Sin Senos Sí Hay Paraíso (Telemundo), Narcos (Netflix), Juanpis (Netflix), MalaYerba (Starz y Pantaya), Encanto (Disney), entre muchas otras. También ha trabajado en varios musicales en el Teatro Nacional de Colombia. Como cantante ha prestado su voz para muchos temas televisivos y tiene su propio álbum compuesto por ella. También participé en el tema promocional “The Greatest Showman” “This is Me”. Carolina Gaitán interpreta a Pepa en la película de Disney Encanto Esta nueva producción de Disney “Encanto” que esta próxima a estrenar en cines, trata de Pepa (voz de Carolina Gaitán) y Félix (voz de Mauro Castillo) que son la peculiar tía de Mirabel y su tío amante de la diversión. Pepa, una de las trillizas de Abuela Alma, tenía el poder de controlar el clima con sus emociones. El pronóstico a menudo es impredecible, sin embargo, las emociones de Pepa son de gran alcance y están en constante cambio. Afortunadamente, el esposo de Pepa, Félix, proporciona una fuerza de base para su esposa profundamente apasionada: es tolerante y, a menudo, el alma de la fiesta. Pepa y Félix son padres de Dolores, Camilo y Antonio. La colombiana habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este nuevo reto en su carrera.

Carolina Gaitán Pepa Encanto: Háblanos un poco de ese casting para “Encanto” porque no fue algo sencillo. ¿Cómo fue ese proceso? “Antes no sabía cuándo, no había COVID, cuando fui a hacer el casting, entonces eso fue hermoso y los estudios de Disney y hacer el casting. Luego, cuando ya empieza a pasar el tiempo y luego me dicen tienes call back y luego ya llega el COVID, luego ya uno dice no, y después te dicen que quedas y empiezas a trabajar con los directores. Empiezas a trabajar con Manuel Miranda, que para mí ha sido de verdad una de las cosas más especiales, porque lo admiro muchísimo”. “Y luego ya empiezas a darte cuenta de que el personaje cobra vida y luego ya te das cuenta de que cobra vida gracias a lo que tú le imprimes a tu imaginación, porque al principio lo haces sin ver a la muñeca, solamente cuando te dirigen y te dicen lo que está pasando y tú no la estás viendo. Pues ellos la crean con base en tu voz, con base en tus ojos, en lo que eres y lo que empiezas a imprimirle a nivel creativo, bajo la dirección de ellos”.

Carolina Gaitán Pepa Encanto: Carolina habla un poco de Pepa, ella tiene un don que muestra las variedades climáticas de Colombia. “Pepa es quien controla el clima a través de emociones y ella es demasiado nerviosa y demasiado dramática, entonces le cuesta más trabajo controlar sus emociones y por ende el clima y todos se ven perjudicados por eso, porque si ya está nerviosa, entonces llueve y truena y todo el mundo dice por favor para”. “Es hermosa, es súper vulnerable, es súper dulce, es muy buena madre, es súper cuidadosa con sus hijos, súper especial con su marido que es Félix. Tienen una pareja hermosa, son muy divertidos, son un poco también el alma de la fiesta cuando están juntos. Entonces es una cuota de muchas cosas que tienen mi personaje, por supuesto, el de mi esposo que lo interpreta Mauro Castillo y es una pareja hermosa, colorida, alegre, dramática y muy especial”.

Carolina Gaitán Pepa Encanto: ¿Crees que esta película de “Encanto” de alguna forma tiene esa similitud contigo, de la importancia de la familia? “Completamente. Ahora que me hablas de lo de que yo crecía en un avión pequeño con mi papá y mi mamá manejándolo y no en un carro, es muy especial, porque esa historia, cuando yo hice mi callback y pensé que me iban a preguntar por mi carrera. Cuando de repente es que nada de eso me lo preguntan y me dicen Hola, ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos de tu infancia”. “Empecé a contarles todo esto que yo literal crecí con papá y mamá manejando un avión pequeño alrededor de la selva colombiana rodeada de mil animales y empecé a contar y estos señores fascinados, me decían cómo es posible? Luego me preguntaron por mi hermano, les conté lo que pasó con mi hermano, hasta que de repente termina el casting. Yo dije ahora si me van a preguntar por mí, por mi parte profesional, me dicen cántanos”.

Carolina Gaitán Pepa Encanto: Habla sobre su casting en “Encanto” para interpretar a Pepa “Y bueno, canté y se acabó la audición. Y lo siguiente fue, ya quedaste. Entonces es muy bonito como eso también se ve muy reflejado en la película y creo que tal vez también buscaban mucho eso, buscaban gente realmente que representara a Colombia desde las cosas más extrañas y tal vez exóticas, no crecerán alrededor volando la selva colombiana, pues es bien particular y es muy lindo que Colombia sea eso”. “Colombia es todo eso que tal vez a veces quienes viven en Bogotá, pues no conocen tanto. Colombia es todo eso que queremos mostrarle a tantas personas que es colorido, que es una variedad climática, que una vegetación tan supremamente variada también y rica dependiendo de la ciudad o el pueblo o la región a donde vayas. Y eso es precioso, que también se muestra la película”.

¿Crees que era necesaria también una película que mostrara esa parte de Colombia? Completamente esto es un bálsamo para Colombia. Es es, obviamente toda la película es una ficción. Claramente todo esto es es una historia que ellos crean y es no es justamente digamos que Disney quiere representar lo que es Colombia, pero se ven tantas cosas hermosas de Colombia, se ve su idiosincrasia, ve la gente trabajadora, se ven los colores, el realismo mágico que ven los animales, se ve la música. No, todo eso realmente nos representa mucho más que lo que estamos acostumbrados a escuchar en nuestro país. ¿Este personaje de alguna forma tú se lo dedicas a ese ángel que tienes en el cielo? “Mi hermanito ha sido impresionante de verdad, como su presencia desde donde está es tan evidente. Ya se pasa. No se lo dedico 100 por ciento a él, esto es para él. Este es un proyecto que él me mandó y que cada segundo de lo que he hecho lo siento al lado mío”. Archivado como: Carolina Gaitán Pepa Encanto.

Háblame también de esa parte donde cantas y de todo este elenco tan grande que reunió Encanto. “Es maravilloso, además, porque iban revelando los nombres de a poco y nosotros nos íbamos enterando al mismo tiempo que la gente. Nosotros no sabíamos nada. La verdad del hermetismo con cada una de las de los datos que se van soltando y con la información del cast y de todo lo alrededor de la película, ha sido absoluto y ha sido una sorpresa muy grata darme cuenta de que hay tanto talento colombiano, pero sobre todo, que representa también cosas distintas”. “No está el cantante reggaeton, pero también está Carlos Vives, que es 100 por ciento música que realmente tiene géneros y sonidos absolutamente colombianos. Entonces es es muy bonito ver que realmente las personas que escogieron pues son son representantes muy muy muy importante del país y que. Y que vibran tanto con lo que somos como colombianos”. Archivado como: Carolina Gaitán Pepa Encanto.

¿Qué sientes por ese público que también es muy especial, el público infantil? “Hermoso, tienes razón. Mira no me toca mucho el público infantil y es maravilloso porque a mí hay niños que me dicen yo crecí contigo, me dicen en verdad te sigo desde que ellos eran unos niños y luego me ven haciendo una Catalina que empieza con 14 años y me siguen sintiendo muy niña acompañándolos en sus vidas a través de contenidos infantiles también”. “Es maravilloso porque son los niños, son unos consumidores increíbles de contenidos, vibran como nadie, con los contenidos que les gusta, lo dejan saber, lo comunican. Y pues qué lindo poder dedicarle el trabajo al futuro. Ellos son el futuro realmente y los mensajes y los contenidos que les lleguen al alma, pues realmente también están fundamentando y haciendo parte importante de ese crecimiento de ellos y de esos referentes audiovisuales con los que seguramente van a recordar siempre”. Archivado como: Carolina Gaitán Pepa Encanto.

¿Qué más sigue para ti? Algún mensaje también para todos los que nos ven desde México, Colombia, Venezuela y todos lados. “Pues mira, en este momento de hecho estoy en México, porque hoy empieza también un periodo promocional de una nueva serie que se llama Mala hierba, que sale a través de Pantaya para Estados Unidos y Puerto Rico y a través de Stars para España y Latinoamérica. Así que esto no para”. “Luego vuelvo y estoy en el Factor X y se viene ya la premier de Encanto para para el mundo entero. Yo solamente quiero que realmente todos los que vean esta entrevista se sientan inspirados para darle rienda suelta a sus sueños, a sus propósitos, para que además de soñar, ejecuten, para hacer realidad esas cosas que sueñan”. Archivado como: Carolina Gaitán Pepa Encanto.