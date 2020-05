Un tiroteo desatado en una fiesta donde estaban cerca de mil personas dejó dos muertos y varios heridos en Carolina del Sur.

La Oficina del Sheriff del Condado de Union (UCSO en inglés) informó que dos personas murieron, incluido un adolescente, después de que se registró un tiroteo en una fiesta callejera con aproximadamente 1,000 personas en las afueras de Jonesville este sábado por la noche, reportó Fox Carolina.

El referido medio recibió múltiples datos sobre el suceso a lo largo de Dover Road y Bobby Faucette Road, a las afueras de Jonesville. El sheriff David Taylor confirmó esos detalles justo antes de la medianoche del sábado.

El comandante de la UCSO, Scott Coffer, informó que primero se recibió una queja más temprano debido a los autos que estaban en la fiesta en la carretera, cerca de las 8.00 de la noche. El primer oficial llegó en nueve minutos a atender la situación.

Un total de siete personas fueron baleadas: dos fallecieron y las cinco restantes resultaron heridas. Todas las víctimas fueron transportadas a múltiples hospitales para recibir tratamiento en los condados de Spartanburg, Cherokee y Union.

El forense William Holcombe señaló que una de las víctimas fatales tenía 17 años y la otra tenía 21 años. Las familias de ambos no han sido notificadas por escrito, por lo que sus identidades aún no son de conocimiento público. Las autopsias también se realizarán pronto, dijo Holcombe.

Coffer mencionó que algunos sospechosos fueron retenidos. Y uno ya fue arrestado. Enfatizó que ya no hay amenaza para el público en general.

Según dijeron testigos a la policía, alguien comenzó a disparar en la fiesta desde un automóvil mientras se desplazaba por la calle, y, a su vez, gente en la fiesta respondió con disparos.

UCSO: Two killed, five hurt at block party with about 1,000 people near Jonesville https://t.co/f4s7AMJDPT

— FOX Carolina News (@foxcarolinanews) May 24, 2020