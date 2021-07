Ordenan recall de carne molida por posible contaminación con la bacteria E Coli

Sin embargo, el recall de la carne molida por posible E. Coli. no incluyó una lista de los lugares o minoristas que vendieron los productos, según USA Today. Además, la empresa productora no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del diario estadounidense.

El USDA aseguró que hasta el momento de la redacción de esta nota no se habían presentado “reacciones adversas debido al consumo de estos productos”. “El problema se descubrió cuando el FSIS recolectó una muestra de producto de rutina que confirmó la presencia de E. coli O157: H7 como positiva”, dijo la agencia en un comunicado .

Ordenan recall de muffins vendidos en 7-Eleven, Walmart y Sam’s Club por riesgo de listeria

El recall de carne molida por E. Coli no es el único que recientemente se ha anunciado en Estados Unidos. Y es que, La compañía Give and Go Prepared Foods Corp. emitió un retiro voluntario este lunes luego de que algunos de sus productos de muffins o magdalenas tuvieron un riesgo potencial de problemas de listeria, informó WTOL 11.

La compañía de alimentos preparados indicó que el recall de 26 variedades de muffins que podrían estar contaminadas de listeria se han vendido en tiendas minoristas en todo el país, incluidas las más visitadas por los hispanos como Walmart, 7-Eleven y Sam’s Clubs.