A más de una semana de su hospitalización, familia de Carmen Salinas no tiene buenas noticias

El último reporte médico preocupa a los seguidores de la primera actriz, pero le siguen mandando buenos deseos

“Seguimos orando por su pronta recuperación” La esperanza es lo último que muere. Poco más de una semana después de que fuera hospitalizada de emergencia debido a un derrame cerebral, aunque luego se reveló que se trataba de una hemorragia, la familia de Carmen Salinas no tiene buenas noticias tomando en cuenta el último reporte médico de la actriz. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde han informado a los seguidores de la también política y empresaria teatral mexicana de los avances en su estado de salud, sus familiares compartieron hace apenas unas horas lo que muchos temían que podía pasar con la famosa ‘Corcholata’. Piden más oraciones por la salud de Carmen Salinas En una publicación que no tardó mucho en ser respondida por los miles de seguidores de Carmen Salinas, y en donde se etiqueta a Nicandro Díaz, productor de la telenovela Mi fortuna es amarte (donde la actriz tenía una destacada participación), se puede leer lo siguiente: “A través de este medio, informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos”.

Familiares de Carmen Salinas agradecen las muestras de cariño Para terminar con esta publicación, en la que se confirma que no hay buenas noticias para Carmen Salinas en el caso de que recupere el conocimiento, los familiares de la primera actriz no dejaron escapar la oportunidad para agradecer las muestras de cariño que han recibido, además de pedir más oraciones por su pronta recuperación. Sebastián Reséndiz, reportero del programa Hoy y quien reveló que la artista sufrió una hemorragia, fue uno de los primeros en reaccionar a este informe médico: "Vas a salir de ésta", mientras que otros seguidores expresaron sus buenos deseos: "Esperemos que se recupere", "Estamos contigo, Carmen", "Dios la bendiga y que pronto se recupere".

“Ya mejor que se vaya”, dice Azela Robinson Azela Robinson, sin pelos en la lengua, declaró que lo mejor que le puede pasar a Carmelita Salinas es que pase a mejor vida: “Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito. Yo creo que para Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave”, comentó la actriz. “Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa”, expresó en entrevista con el programa matutino “Hoy”. Además, Robinson compartió a la audiencia que la también productora teatral fue su madrina cuando iba iniciando en el cine, pero que no fue una experiencia tan agradable.

Confiesa que, por culpa de Carmen Salinas, casi se ahoga En esta misma entrevista, la reconocida actriz Azela Robinson, recordada por sus participaciones en telenovelas como Contra viento y marea, Cañaveral de pasiones y Yo no creo en los hombres, dijo que Carmelita fue su madrina en el cine: “Cuando te amadrinan ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga, me dio unas buenas cachetadas y patadas en las pompas”. Carmen Salinas, de 82 años de edad y nacida en Torreón, Coahuila, lleva más de siete días en estado de coma en un nosocomio privado de la Ciudad de México, luego de haber sufrido una hemorragia cerebral. Los deseos por su pronta recuperación no se han hecho esperar (Con información de Agencia Reforma).

Eugenio Derbez ofrece ayuda a Carmen Salinas Luego de que se diera a conocer la noticia de la hospitalización de Carmen Salinas, las muestras de solidaridad no han parado, pues su sobrino Gustavo Briones confirmó que Eugenio Derbez ofreció su apoyo a la familia: “Eugenio me dijo que estaba a las órdenes de nosotros y lo que se nos ofreciera contáramos con él. Le expliqué cómo están las cosas y me dijo: ‘estoy a tus órdenes'”. Sin embargo, negó que su tía Carmen Salinas pudiera ser trasladada a Estados Unidos para tratar sus problemas de salud. Además, tanto Briones como su nieta Carmen Plascencia aseguraron que lo que le ocurrió a Carmen Salinas es una hemorragia cerebral y no un derrame, negando cualquier relación con la vacuna contra Covid-19 como se ha comentado en redes sociales (Con información de Agencia Reforma).

Retomará familia de Carmen Salinas su rutina cotidiana Carmen Salinas se mantiene en estado de coma natural grave; sin embargo, es tiempo de que su familia retome sus actividades cotidianas. Así lo indicó la nieta de la actriz, Carmen Plascencia, quien aseguró que comenzarán a rotarse las guardias en el hospital para estar pendiente de la salud de Salinas. “La vida al final va a seguir, yo tengo que regresar a incorporarme al trabajo y venir cuando salga; haremos rutinas familiares, lo que nos han dicho es que no estemos de noche porque no vale la pena, no hay dónde nos quedemos y cualquier cosa que pase nos van a llamar”.

¿Quién se está haciendo cargo de los gastos de hospitalización de la actriz? "Todos tenemos que empezar a regresar a nuestras obligaciones no de placer ni de gusto, tenemos que empezar a hacer rutinas y dinámicas familiares de las cuales están contemplados amigos, familia, periodistas porque no nos podemos desgastar ni enfermar nosotros, tenemos que estar al 100", afirmó Plascencia en entrevista. Los gastos hospitalarios, destacó, son cubiertos por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en su totalidad. Dentro del nosocomio hay gente que reza por la salud de la también productora, incluso han estado pendientes sobre su evolución, indicó el sobrino de la actriz, Gustavo Briones.

"Sé que esto es muy cansado" "El que está en el cuarto de al lado, ahorita bajamos juntos en el elevador y me dijo: 'mi hijo está al lado de tu mami y cada que paso rezo por tu mami', son cosas que se agradecen". El reporte médico se mantiene igual, no ha habido algún cambio, coincidieron los familiares hasta ese momento. "Sé que esto es muy cansado y nosotros lo único que podemos decirles es lo mismo porque es lo que nos dicen y es lo que es, mi abuelita está igual, no ha habido ningún tipo de cambio. Lo que el médico nos dice es que es un proceso que es así, vamos al día", sostuvo Plascencia.

El semblante de Carmen Salinas es tranquilo "Nos han hecho hincapié que no quieren dar una fecha porque no quieren (los doctores) dar falsas esperanzas o que le reclamemos. Digo, no lo haríamos porque estamos conscientes, pero hay gente que sí lo ha hecho, que por algo que habían dicho que pasara y no pasó", agregó Briones. Salinas permanecerá hospitalizada debido a que está con respirador artificial, no puede continuar su tratamiento en casa: "La veo muy bien, su semblante es tranquilo. Los que la conocen saben que su cutis es hermoso, está dormida, parece como si se acabara de desmaquillar y se acostó", compartió Plascencia.

La actriz tendría secuelas Aunque el pronóstico es delicado, no es imposible que Carmen Salinas despierte, dijo su nieta Carmen, quien continúa en el hospital junto al sobrino de la actriz, al pendiente de los informes médicos y con la esperanza de que pueda despertar de ese sueño en el que se encuentra. “Sin secuelas no va a despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, tiene un pronóstico difícil, pero no es imposible” y comentó que, por ahora, desconocen qué tipos de secuelas podría haber en su caso. Su abuela se encuentra dormida debido al coma en el que se encuentra, pero su cuerpo sigue funcionando bien, sigue con reflejos, a veces mueve los labios y lo que sí enfatizaron es que este proceso no está generando ningún tipo de dolor para ella. “Seguimos en espera del milagro” (Con información de Agencia El Universal).