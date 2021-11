Aunque la nieta de la productora de ‘Aventurera’ aseguró que este proceso no significa una situación grave para la actriz, sí dijo que el objetivo es que no se presente un riesgo de infección por lo que se mantiene una vigilancia constante de su salud. La familia de la lagunera aprovechó para dar una buena noticia, motivo por el cual decidieron ‘romper’ el silencio en que duraron por unos días sin informar del estado de la artista lagunera.

La productora de ‘Aventurera’ tiene poco más de 12 días que cayó en coma, por lo que tuvo que ser hospitalizada de urgencia y desde entonces no ha despertado del coma natural en que cayó, y aunque en una primera instancia se dijo que era un derrame cerebral y que ya no despertaría, la familia confirmó que si llega a despertar, no será sin secuelas, pero que se mantiene la esperanza de que mejore conforme pasan los días. Para ver el video haz click aquí .

“El proceso para que ella despierte es muy largo, si cabe la posibilidad de que ella despierte es mucho tiempo. Incluso nosotros regresamos ya a nuestras vidas laborales, pero no dejamos de estar aquí al pie del cañón con ella, pero los proyectos tienen que seguir”, detalló Carmen Placencia. La nieta ha explicado que no será pronto que despierte la actriz, pero piden al público que sigan viendo su trabajo en la pantalla pues lo hacía con amor.

AUN EN COMA, CARMEN SALINAS MOTIVA A ITATÍ CANTORAL A SEGUIR

Durante la presentación oficial, Itatí compartió cómo es que su amor por Salinas es tan fuerte.

“Cuando hace muchísimos años hicieron la adaptación de ‘Aventurera’ para teatro, que tengo el gusto de decir que la escribieron para mí, ella llegó, yo tenía como 19 años, llegó y me apoyó mi carrera artística y hasta hoy, me apoyó con mis hijos, ustedes la vieron en la primera comunión (de María Itatí), había pensado retrasar la rueda de prensa (considerando la salud de Carmen), pero pensé que si estuviese despierta ahorita me diría: tienes que hacerlo, porque si hay una mujer que me ha impulsado para ser lo que soy ahora, y lo que soy ahora como artista se lo debo a Carmen Salinas”.

La tienda será virtual y sus productos, en los que aparece el rostro de Itatí como Soraya Montenegro con su icónica frase “Maldita lisiada”, y frases como “Como amiga tengo defectos, pero como enemiga soy perfecta”, son para Itatí la materialización de esos memes que han circulado por años en la web en algo que también tiene un propósito, como pedir un alto a la violencia, que dice, todas las mujeres han vivido. Archivado como: Carmen Salinas traqueotomía