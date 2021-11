Vuelven a revivir las tragedias que marcaron la vida de Carmen Salinas

Salinas, tuvo cinco abortos y un pequeño que murió al nacer; posteriormente, vio partir a su hijo mayor

“Carmelita, ya se fue Pedrito”, narró la actriz en una entrevista LAS TRAGEDIAS DE CARMEN SALINAS. La actriz, estuvo marcada por una vida de éxitos laborales y la fama que la envolvió, asegurándola como una de las figuras públicas favoritas de la televisión en habla hispana. Pero, dentro de las victorias que se desarrollaban dentro de la vida laboral de la actriz, también existieron profundas tristezas. En varias entrevistas pasadas, la actriz y productora mexicana, explicó que sufrió 5 abortos antes de que naciera uno de sus hijos y tuviera que verlo morir; posteriormente, vino una de las pérdidas más grandes en su vida: la muerte de su hijo, Pedro. Ahora, a sus 82 años está atravesando uno de los momentos más complicados en su vida, tras ser hospitalizada y estar en coma. ¿UNA VIDA MARCADA POR LA PÉRDIDA? Tras la noticia de su estado delicado de salud de Carmen Salinas, han salido a relucir las trágicas pérdidas que sufrió la actriz y productora en Teatro; en anteriores entrevistas, la actriz señaló que había pasado por varias pérdidas durante sus embarazos pasando por un total de 5 abortos antes de lograra tener un embarazo sin ‘tanto peligro’ cuando logró llegar a los siete meses de embarazo. Lamentablemente, el bebé no sobrevivió al nacer y Carmen Salinas, confesó que intentó quitarse la vida después de lo sucedido. La empresaria, mencionó que estaba deshecha por el suceso y que no lograba comprender por qué los embarazos no podían lograrse; ella, comentó que en un intento de salvarle la vida al bebé, quería que le pasaran agua caliente y lograrlo salvar; lamentablemente, no sería la única pérdida por la que pasaría.

Carmen Salinas tragedia: ¿Qué sucedió con Carmen Salinas? De acuerdo con una entrevista que ofreció a Imagen Noticias, la actriz habló de los cinco abortos por los que pasó y que la fueron induciendo a un estado delicado en cuestión de su salud mental. Sincerándose, Carmelita Salinas confesó que solía llorar mucho cuando pasaba por esas pérdidas y no lograba comprender porqué no podía retener los embarazos; inclusive, contó que pasó cuando logró llegar al séptimo mes de embarazo y perder al bebé. “Tuve la desgracia de tener 5 abortos. Yo lloraba mucho y era una tragedia que no los pudiera retener. Aborté uno de siete meses, quería revivir a mi hijo y les decía que me trajeran botellas de agua caliente, pero no sabía que tenía que quitarle flemas, meterlo en una incubadora; lo vi morir”, mencionó la actriz en dicha entrevista y recuperó TV Azteca. Archivado como: Carmen Salinas tragedia

Carmen Salinas tragedia: ¿Logró bautizar a un bebé? En la entrevista que le realizaron, mencionó que en uno de esos embarazos logró dar a luz y que sobreviviera lo suficiente para que lograra bautizarlo. Carmelita Salinas, admitió que llamó al bebé ‘Jesús’ y poco después falleció entre sus brazos; la actriz, mencionó que no pudo superar las pérdidas que había sufrido y que cada una de ellas, le dolió demasiado procesar. Pero, no fue la única fuerte confesión que realizó durante la entrevista. La empresaria mexicana, también admitió uno de los hechos más fuertes que ocurrieron durante su vida. Carmen Salinas, abrió su corazón y confesó los momentos más oscuros de su vida donde pasó por su mente la idea de arrebatarse la vida y dejar atrás el daño que sentía. Archivado como: Carmen Salinas tragedia

Carmen Salinas tragedia: ¿Se quiso suicidar? Carmen Salinas, admitió que uno de los instantes que la hizo sopesar la idea de suicidarse fue cuando su suegra y cuñadas, intentaron arrebatarle a su hija. La actriz, mencionó que le entró una desesperación y en lo único que podía pensar era en agarrar las tijeras y clavárselas, para que así nadie pudiera arrebatarle a su bebé. “Empecé a desesperarme y a asustarme porque me iban a quitar a mi niña. Me entró una desesperación y busque unas tijeras para enterrármelas para acabar con mi vida porque me querían quitar a mi hija”, mencionó la empresaria mexicana en entrevista con Imagen Noticias y rescató Venga La Alegría. Archivado como: Carmen Salinas tragedia

Carmen Salinas tragedia: El momento que marcó su vida Uno de los momentos más difíciles de Carmen Salinas, fue cuando su hijo mayor “Pedrito”, perdió la vida a consecuencia de una dura batalla contra el cáncer que descubrieron en sus pulmones y estómago. De acuerdo con UNOTV, la actriz mencionó que fueron pocos los meses que lograron tener a su lado, antes de que la muerte se presentara en sus puertas. “Cuando le descubrieron el cáncer, a los siete meses se fue”, señaló la actriz Carmen Salinas a los medios de comunicación. La muerte de Pedrito Plascencia, fue uno de los golpes más fuertes que recibió la actriz; su hijo, falleció el 7 de noviembre de 1994 a la edad de 37 años y la empresaria, mencionó que no hay día que no recuerde su presencia en este mundo. Archivado como: Carmen Salinas tragedia

Carmen Salinas tragedia: ¿Cómo fue la pérdida de Pedrito? En una de las entrevistas que compartió con el programa matutino ‘Hoy’, señaló que Pedrito Plascencia tenía fuertes dolores en el estómago y que eso logró imposibilitarle la mayoría de sus movimientos cuando aún estaba con vida; la actriz se sinceró y comentó que hubo una ocasión en que le pidió que le diera la pistola para que se quitara la vida. “Él quería que le dieran una pistola porque se quería dar un balazo. No aguantaba los dolores. No aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia”, mencionó la actriz en la emisión del programa ‘Hoy’. En diversas ocasiones, la actriz ha comentado lo triste que fue cómo familia ver a su hijo sufrir y sobre todo, el día que lo vio partir. Archivado como: Carmen Salinas tragedia

¿Sus últimos momentos con Pedrito? En aquella entrevista con el matutino, destacó que su hijo falleció rodeado de su familia y un amigo. La actriz, destacó que ese día su nuera le puso el tocadiscos con música relajante, destacando que en ese instante le anunciaron que él ya había fallecido; de acuerdo con Carmelita Salinas, terminó desmayándose en el lugar. “Había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: ‘Carmelita, ya se fue Pedrito’, caí al suelo, desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, mencionó la actriz ante la pérdida de su hijo y lo que ocurrió.

¿EL REGALO DE CARMELITA HACIA SU HIJA? El Universal, diario mexicano, informó que la hija de la actriz Carmen Salinas, mencionó que le había dado uno de los mejores regalos de cumpleaños al hacer una acción para ella. La mujer, aseguró que deseaba que en su cumpleaños le dieran una noticia esperanzadora y que pudiera mejorar el ánimo de la situación que ha estado aconteciendo en los últimos días. Desde hace tres días, la actriz y productora se encuentra internada en un hospital de la colonia Roma, en la Ciudad de México. De acuerdo con los informes, su salud permanece en un estado delicado y se mencionó que habían asistido tres neurocirujanos al lugar para dar parte médica sobre un posible diagnóstico. Los tres médicos, llegaron a la misma conclusión.

¿Cuál es el regalo que esperaba? En una entrevista con el medio mexicano, María Eugenia Plascencia mencionó que había estado hablando con su madre y que notó que ella había estado consciente de su conversación; de acuerdo con la mujer, la actriz movió sus pies cuando estuvo hablándole. Ella piensa que fue un regalo por parte de su madre al ser el día de su cumpleaños. “Hablé con mi mamita y le dije de corazón que deseaba que en mi cumpleaños tuviera mejoría y está estable, dentro de su delicadeza, movió sus piecitos, pero le pido a Dios mucha salud para ella y a mí que me dé fuerzas para salir adelante”, fueron las declaraciones emitidas por la hija de la actriz quien se encontraba fuera del hospital donde reside la actriz.

¿Hay esperanzas? La familia de la famosa actriz y empresaria, mencionó que se encontraban esperanzados con un pronóstico más prometedor hacia la salud de Carmelita Salinas. Ellos, estaban esperando a cumplir las 72 horas de plazo donde la vida de la productora se encontraría en mayor riesgo, pero al pasar este tiempo estimado lograron pasar la “prueba de fuego” y se encuentra estable. “Sigue bien de sus órganos, están funcionando, porque en estas 72 horas podía pasar algo, pero no, está estable mi mamá… supuestamente ya pasó el peligro del que hablaban“, aseguró María Eugenia en entrevista con los medios de comunicación que se encuentran fuera del hospital y lograron obtener una declaración de la mujer.

¿Habrá otro parte médico? De acuerdo con las declaraciones que recabó El Universal, la hija de Carmen Salinas aseguró que su único deseo de cumpleaños era poder ver a su madre en mejores condiciones y que confía plenamente que en los próximos meses su madre logre salir del hospital donde se encuentra internada; hace un par de días, los médicos mencionaron que un ‘milagro’ podía ocurrir y la actriz, podría despertar. “Para mí es un rayito de esperanza porque está en coma; pero al mover eso es porque sí me escucha y está tratando de luchar”, señaló María Eugenia y El Universal, rescató. Hasta el momento, la familia de Salinas se mantiene esperanzados con los pronósticos de la actriz y esperan que en las próximas horas pueda cambiar la situación por la que están atravesando.