Por medio de su cuenta oficial de Instagram , donde cuenta con más de 18 millones de seguidores, la intérprete de temas como No me acuerdo y Amor a la mexicana subió una serie de imágenes en las que aparece acompañada de Carmelita en la etapa en la que concidieron en la telenovela María la del Barrio.

“¡Te queremos Carmelita!”. Horas después de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de la primera actriz Carmen Salinas, luego de estar varias semanas hospitalizada a consecuencia de una hemorragia cerebral, la cantante y actriz mexicana Thalía le dedicó un emotivo mensaje.

Por su parte, el cantante puertorriqueño Jean Carlos Santiago Pérez, mejor conocido como Guaynna, se limitó a compartir una serie de emojis, al igual que Carolina Veneno Sandoval, ex conductora del programa Suelta la sopa de Telemundo. Admiradores de Thalía también expresaron sus condolencias.

Pero no solo en la telenovela María la del barrio Thalía y Carmen Salinas compartieron créditos, si no que también lo hicieron en María Mercedes, dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Valentín Pimstein para Televisa. Se trata de una historia original de Inés Rodena, adaptada por Carlos Romero.

En esta ocasión, Carmen Salinas no formó parte del elenco de este exitoso melodrama, como si lo hicieron Eduardo Capetillo, Chantal Andere, Amairani, Indra Zuno, Toño Infante y Marcelo Buquet, además de Miguel Palmer, Pituka de Foronda, René Muñoz, Ada Carrasco y Tito Guízar.

Edith González entra al quite

Pero el destino no quiso que Itatí estrenara Aventurera, debido a que Televisa le pidió protagonizar el siguiente proyecto de Emilio Larrosa, la telenovela Salud, dinero y amor, e Itatí no se pudo negar, pese a que sabía que pondría en aprietos a Carmelita, pero ella con la experiencia que tenía, no se detuvo en problemas e inició la búsqueda de su nueva protagonista, la cual encontró en Edith González gracias a una afortunada casualidad.

Edith le pidió a Carmen que le hiciera el favor de conseguirle entrada para ver el partido Guadalajara-Toros Neza, y como Salinas era aficionada de hueso colorado de las Chivas, logró tener esos pases y se fueron juntas al partido, ese día su equipo favorito arrasó con un marcador de 6 a 1 y había que festejar; en el restaurante Edith se levantó a bailar, Carmen la vio y en ese momento supo que tenía ante sí a su Elena Tejero, así que le hizo la invitación y le hizo llegar el libreto, un par de días después la estrella de Corazón salvaje la llamó y simplemente le dijo: “Yo soy Aventurera”.