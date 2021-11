Aunque no ha muerto , pese a varios rumores que se dieron anoche, hoy se ha destapado un video en el que Carmen Salinas, productora y actriz de ‘Aventurera’, revela que su testamento ya está hecho y su herencia repartida, esto con el objetivo de que no exista conflicto entre sus familiares a la hora de su partida , así lo informaron varios medios de comunicación como SDP Noticias y Univisión.

Carmen Salinas siempre ha sido una persona que busca ayudar a los demás, y así lo confirman testimonios de sus compañeros de profesión, por lo cual se ha ganado el cariño de muchas personas dentro y fuera de los escenarios, y eso no podía faltar con su familia, por lo cual buscó la forma de que todo fuera parejo y que no se presenten peleas por sus posesiones.

Luego sin titubear, la actriz de ‘Aventurera’ dijo que la casa donde actualmente vive será para su hija María Eugenia, por lo que no tendría que existir problemas para el momento en que ella llegue a faltar, ya que no quiere que suceda como en casos de otros artistas en que sus familias tardan años en recibir la herencia por pelear las posesiones.

Así que la lagunera no escatimó en tiempo y desde hace rato dejó claro a quiénes dejará sus posesiones, mientras hoy se debate entre la vida y la muerte y los pronósticos sobre su salud son reservados. Hasta el momento no se sabe nada más sobre ella, solo que la familia espera una segunda opinión de un neurólogo militar y de allí partirá la decisión que tomen.

Inmediatamente la gente opinó sobre el video: “Lo mejor es hacer testamento en el momento que se tiene algo material, sea cual sea la edad y lo peor es decirles a sus herederos lo que les dejarán. Esto causa varios efectos, el principal, que ya no se le haga caso, otras, empiezan las envidias, conflictos, manejos emocionales, chantajes sentimentales, etc. Por como somos, amo mucho a mi mascota jejeje”.

Y la gente comenzó a expresarle su cariño desde todas partes del mundo: “Te quiero mucho Carmencita, me aflijo cuando ya dicen dejar testamento, yo te quiero mucho y mirar siempre así vivita siempre, eres la mejor actora me encanta mirarte casi a diario te miro hasta repetidas veces, saludos desde Honduras”, le dijo una seguidora al ver el video.

Y aunque parecía que el especialista arribaría por la tarde, Gustavo Briones, sobrino de Salinas, señaló que aún siguen a la espera. “De el otro neurólogo, nos dijeron que venía uno y ahorita que no, un amigo nos está consiguiendo un neurólogo militar. No había presentado dolor (en los últimos días), se encontraba perfectamente bien, cansada, pero por el estrés del trabajo, pero ella siempre ha trabajado mucho, ella ama su trabajo”, afirmó Briones en entrevista.

¿QUÉ HICIERON CUANDO SE COMENZÓ A SENTIR MAL?

Y es que según relató, en entrevista para un programa de televisión, desde un inicio pensaron en llevar a la actriz de Aventurera al Hospital ABC, pero por cuestiones de protocolos la ambulancia los condujo a otro. “Cuando llegó la ambulancia, pues todo fueron gritos y desesperación y todos nos preguntamos: ‘¿a dónde la llevamos?’ y mi prima dijo: ‘al ABC’.

“Me subí a la ambulancia y cuando llegamos al hospital donde se estacionan, me bajo, veo que no es el ABC y le digo: ‘¿a dónde me trajo?’. Me dijo que por la urgencia del derrame cerebral que traía ellos tienen la indicación de llevarla al más cercano”, dijo. Luego de ver que no se le practicaba una tomografía que requería decidieron moverla a otro hospital en la colonia Roma, donde permanece actualmente. Archivado como: Carmen Salinas testamento