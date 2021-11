Confiesan lo que podría ocurrirle a Carmen Salinas si llega a despertar

Los pronósticos son reservados, pero familia ya sabe a lo que se enfrentarán

Mantienen la esperanza de que mejore y despierte del coma natural en que cayó Aunque el pronóstico es delicado, no es imposible que Carmen Salinas, de ‘Aventurera’, despierte, dijo su nieta Carmen, quien continúa en el hospital junto al sobrino de la actriz, al pendiente de los informes médicos y con la esperanza de que pueda despertar de ese sueño en el que se encuentra y dijo “Sin secuelas no va a despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, tiene un pronóstico difícil pero no es imposible”, y comentó que por ahora desconocen qué tipos de secuelas podría haber en su caso, de acuerdo a información de El Universal y El Heraldo de México. Su abuela se encuentra dormida debido al coma en el que se encuentra, pero su cuerpo sigue funcionando bien, sigue con reflejos, a veces mueve los labios y lo que sí enfatizaron es que este proceso no está generando ningún tipo de dolor para ella. “La alimentación la está aprovechando su cuerpo, sigue habiendo movimientos involuntarios, de pronto hace como chupeteos, eso habla de una estabilidad dentro de la gravedad de la situación en la que está”. ¿QUÉ OTROS ESTUDIOS LE HAN REALIZADO? Hasta este momento no se le han realizado nuevos estudios, solamente están a la espera de que Carmelita pudiera despertar. También dijeron que aunque ellos son católicos, agradecen todas las muestras de cariño y apoyo, sean de la religión o creencias que sean. En un principio se dijo que había sufrido un derrame cerebral, sin embargo, luego se confirmó que fue una hemorragia, sin embargo, sea cual fuese el mal el daño ya está hecho a la productora de ‘Aventurera’.. Actualmente, Carmen Salinas se mantiene en estado de coma natural grave; sin embargo, es tiempo de que su familia retome sus actividades cotidianas. Así lo indicó la nieta de la actriz, Carmen Plascencia, quien aseguró que comenzarán a rotarse las guardias en el hospital para estar pendiente de la salud de Salinas. “La vida al final va a seguir, yo tengo que regresar a incorporarme al trabajo y venir cuando salga; haremos rutinas familiares, lo que nos han dicho es que no estemos de noche porque no vale la pena, no hay dónde nos quedemos y cualquier cosa que pase nos van a llamar.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA FAMILIA DE CARMEN SALINAS QUIEN QUEDARÍA CON SECUELAS? “Todos tenemos que empezar a regresar a nuestras obligaciones no de placer ni de gusto, tenemos que empezar a hacer rutinas y dinámicas familiares de las cuales están contemplados amigos, familia, periodistas porque no nos podemos desgastar ni enfermar nosotros, tenemos que estar al 100”, afirmó Plascencia en entrevista. Los gastos hospitalarios, destacó, son cubiertos por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en su totalidad para la productora de ‘Aventurera’. Dentro del nosocomio hay gente que reza por la salud de la también productora, incluso han estado pendientes sobre su evolución, indicó el sobrino de la actriz, Gustavo Briones. “El que está en el cuarto de al lado, ahorita bajamos juntos en el elevador y me dijo: ‘mi hijo está a lado de tu mami y cada que paso rezo por tu mami’, son cosas que se agradecen”. El reporte médico se mantiene igual, no ha habido algún cambio, coincidieron.

¿PERO QUÉ DICEN LOS DOCTORES SOBRE EL PRONÍSTICO DE LA ACTRIZ DE ‘AVENTURERA’? “Sé que esto es muy cansado y nosotros lo único que podemos decirles es lo mismo porque es lo que nos dicen y es lo que es, mi abuelita está igual, no ha habido ningún tipo de cambio. Lo que el médico nos dice es que es un proceso que es así, vamos al día”, sostuvo Plascencia. “Nos han hecho hincapié que no quieren dar una fecha porque no quieren (los doctores) dar falsas esperanzas o que le reclamemos. Digo, no lo haríamos porque estamos conscientes, pero hay gente que sí lo ha hecho, que por algo que habían dicho que pasara y no pasó”, agregó Briones. Carmen Salinas de ‘Aventurera’, permanecerá hospitalizada debido a que está con respirador artificial, no puede continuar su tratamiento en casa. “La veo muy bien, su semblante es tranquilo. Los que la conocen saben que su cutis es hermoso, está dormida, parece como si se acabara de desmaquillar y se acostó”, compartió Plascencia, luego de los cuestionamientos de la prensa sobre el estado de salud de la productora de ‘Aventurera’. Archivado como: Carmen Salinas secuelas

OTRA FAMOSA ES INTERNADA EN EL MISMO HOSPITAL DONDE ESTÁ LA ACTRIZ DE ‘AVENTURERA’ Un dato curioso, es que en el mismo hospital en que está Carmen Salinas, productora de ‘Aventurera’, está otra famosa del espectáculo, pues se informa que hospitalizan de emergencia a la vedette Rossy Mendoza, quien fue internada porque a la bailarina se le detectaron dos coágulos, uno en un pulmón y otro en la pierna, producto del lupus que sufre. Vaya que el mundo del espectáculo ha sido fuertemente golpeado en los últimos meses, y es que tras darse a conocer la muerte del actor de 22 años, Octavio Ocaña, se vino también del primer actor Enrique Rocha, y después Carmelita Salinas, cuya salud sigue bastante grave. Se dijo que la también actriz de cine le llamó a su hija y le confesó que se sentía mal. Archivado como: Carmen Salinas secuelas

Carmen Salinas secuelas: ¿ES GRAVE LO QUE TIENE LA VEDETTE? De acuerdo con el portal, a la vedette se le detectaron dos coágulos, uno en el pulmón y otro en la pierna, mismo que ya están siendo tratados por los especialistas y que fueron producto del lupus que Rossy Mendoza ha estado sufriendo en los últimos 30 años, así lo informa su hija Silvana Duran, al confirmar su hospitallización. La hija de la vedette afirma que el lupus en su madre se ha manifestado de diversas formas, desde los riñones, pulmones, o hasta en el corazón, sin embargo, en esta ocasión le afectó directamente en los pulmones, y que incluso estuvo internada ya con anterioridad pero de “dio de alta sola”: “Hace un mes ella estuvo internada porque le había afectado el órgano de la piel, entonces estuvo como tres o cuatro días y se quiso ir de inmediato, se dio de alta solita, entonces ¿qué pasó? Que se puso mal en la casa, saliendo del hospital no hay ninguna mejoría, cada día se ponía peor”.

Carmen Salinas secuelas: ¿YA TENÍA ANTECEDENTES DE ALGO MALO? “Hace un mes ella estuvo internada porque le había afectado el órgano de la piel, entonces estuvo como tres o cuatro días y se quiso ir de inmediato, se dio de alta solita, entonces ¿Qué pasó? Que se puso mal en la casa, saliendo del hospital no hay ninguna mejoría, cada día se ponía peor”, dijo la familiar para informar a los medios de comunicación. Tras esto, Silvia Durán, hija de la vedette y actriz de cine Rossy Mendoza afirmó que su madre le habló para que la llevara de nuevo al hospital debido a que se estaba sintiendo mal, provocando que rápidamente Silvia la llevara de regreso a urgencias, estando ahí aproximadamente 10 horas. “Hasta el miércoles de la semana pasada ella me dijo que la trajera para el hospital, yo ya salía pata trabajar y me dijo ‘por favor llévame al hospital’, y ya la traje a urgencias, estuvo como 10 horas en lo que le hacían estudios y veían qué reacción había dado el Lupus esta vez”, comentó la hija.

Carmen Salinas secuelas: FAMOSA HACE SORPRESIVA PETICIÓN A LA FAMILIA DE LA LAGUNERA ¿Los convencerá? En una entrevista que concedió al programa Hoy de Televisa, la actriz Azela Robinson, recordada por su participación en las telenovelas Yo no creo en los hombres, Contra viento y marea y Cañaveral de pasiones, entre otras, pidió que Carmen Salinas, de ‘Aventurera’ sea desconectada y su familia reacciona a este controvertido punto de vista. “Yo creo que Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, la prensa a la que tanto ha amado y a la que tanto ha apapachado. Entonces, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá y haga a reír a la gente allá y apapache a la gente allá y proteja a la gente allá como lo hizo aquí”.

Carmen Salinas secuelas: ¿PORQUÉ SE ATREVIÓ A HACER ESA TEMIBLE PETICIÓN? En esta misma entrevista, la famosa actriz, Azela Robinson, quien además de ser amadrinada por Carmen Salinas, de ‘Aventurera’ guarda una relación de amistad con ella, compartió que lo mejor para la primera actriz sería reunirse con su hijo, Pedro Plascencia, quien murió en 1994 a los 37 años de edad a consecuencia del cáncer de pulmón. “Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito (su gran amigo), con la gente que tanto la amó y la cuidó”. Sin duda, se trata de una polémica declaración de parte de la conocida villana de telenovelas en medio de la inquietante situación de la actriz lagunera. (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿QUÉ HACE CARMEN SALINAS MIENTRAS ESTÁ EN LA CAMA DEL HOSPITAL? Por medio de un video que está disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, y que hasta el momento tiene más de 20 mil vistas, se puede observar a la familia de la primera actriz Carmen Salinas, de ‘Aventurera’ compartir algunas novedades sobre su estado de salud, además de reaccionar a las palabras de Azela Robinson. “Es muy difícil comentarlas como buenas nuevas porque hay que tener ciertas reservas, es decir, hay estabilidad, que sí dentro de este marco de gravedad, pues tomémoslo como algo positivo, sin embargo, eso no deja de hacer que esté mi abuelita en riesgo constante”, comentó Carmen Plascencia, nieta de la actriz. De inmediato, Carmen Plascencia expresó que los signos vitales de su abuela Carmen Salinas están funcionando por ellos mismos: “Está nutriéndose, la alimentación la está aprovechando su cuerpo, sigue habiendo movimientos involuntarios, incluso hay movimientos en su rostro, de pronto hace como ‘chupeteos’. Entonces, eso habla de una estabilidad dentro de la gravedad”. Archivado como: Carmen Salinas secuelas

Carmen Salinas secuelas: ¿QUÉ TIPO DE MEDICAMENTOS LE DAN? Y a la pregunta si se le están dando cierto tipo de medicamentos a la primera actriz, así respondió: “Lo que pasa es que hay ciertos riesgos, finalmente es un cuerpo vivo, de pronto hay infecciones o generar algún tipo de, por ejemplo, yo no sé sí los doctores han visto con la caida, finalmente fue un coma instantáneo, si hubo alguna lesión corporal, pero según yo no, incluso yo que la veo no se le ve ningún tipo de moretón, pero es más bien para mantener el cuerpo lejos de incluso entrar en un estado séptico, que es lo que puede pasar”. Ya casi para terminar con esta entrevista, la nieta de Carmen Salinas, sobre las declaraciones de Azela Robinson, quien pide que la actriz sea desconectada, comentó que no malinterpretaron nada, además de que procuran no ‘engancharse’ con todo lo que se publica en redes sociales. Archivado como: Carmen Salinas secuelas.

¿QUÉ LE DESES LA GENTE? “La gente desea, y entiendo muy bien las palabras de la ‘maestra’, son los buenos deseos hacía mi abuelita, así lo tomamos”. Para concluir, quiso agradecer a Gustavo Briones, sobrino de Carmelita, quien ha estado al pie del cañón desde que la actriz tuvo que ser hospitalizada de emergencia (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran tanto a las palabras de Azela Robinson como a las de Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, de ‘Aventurera’: “La señora Robinson tiene toda la razón. Y la nieta que correcta para hablar, que inteligencia, digna nieta de doña Carmelita”. “Me encantó cómo respondió la chica a los reporteros sobre Azela Robinson”, “Yo pienso que a nadie le gustaría vivir así, y de estar así, yo creo que lo mejor también sería ya desconectarla”, “Los hospitales solamente les dan vida artificial, ya tiene daño irreversible”, “Mientras haya vida hay esperanza, que no la desconecten”. Archivado como: Carmen Salinas secuelas