“Hablé con mi mamita y le dije de corazón que deseaba que en mi cumpleaños tuviera mejoría y está estable, dentro de su delicadeza, movió sus piecitos, pero le pido a Dios mucha salud para ella y a mí que me dé fuerzas para salir adelante”, fueron las declaraciones emitidas por la hija de la actriz quien se encontraba fuera del hospital donde reside la actriz. Archivado como: Carmen Salinas regalo hija

“Sigue bien de sus órganos, están funcionando, porque en estas 72 horas podía pasar algo, pero no, está estable mi mamá… supuestamente ya pasó el peligro del que hablaban “, aseguró María Eugenia en entrevista con los medios de comunicación que se encuentran fuera del hospital y lograron obtener una declaración de la mujer. Archivado como: Carmen Salinas regalo hija

“Para mí es un rayito de esperanza porque está en coma; pero al mover eso es porque sí me escucha y está tratando de luchar”, señaló María Eugenia y El Universal, rescató. Hasta el momento, la familia de Salinas se mantiene esperanzados con los pronósticos de la actriz y esperan que en las próximas horas pueda cambiar la situación por la que están atravesando. Archivado como: Carmen Salinas regalo hija

Hace un par de horas, sorprendió que Jorge Nieto compartió un recuerdo especial de Carmen Salinas. El hombre, mencionó que se sentía afortunado de poder contar con un “poco” de la memoria que envuelve a la actriz y productora; los comentarios no faltaron y varios internautas agradecen que Nieto haya compartido dichas memorias con el público de Salinas. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles. Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar”, dijo Jorge ahijado de la actriz, quien continúa esperando junto a su familia un milagro para la mejoría de su madrina. Archivado como: Carmen Salinas regalo hija

Lamentablemente el panorama sobre la salud de Carmen Salinas no ha sido nada bueno, ya que incluso sus familiares han afirmado que varios especialista y neurólogos aseguran que es muy poco probable que la actriz mexicana despierte del coma natural en el que ha estado en los últimos tres días, haciendo que las esperanzas vayan cayendo un poco más:

A través de la cuenta de Instagram del programa ‘Despierta América’ se logra hablar un poco más sobre su salud, afirmando que, a pesar de que se encuentra estable, Carmelita aún está muy grave y las posibilidades de que se recuperen son muy escasas, sin embargo, sí hay actividad en su cerebro, pero aún así no logra despertar.

Su nieta Carmen Plasencia comentó los siguiente: “No me atrevo a decir ‘ya no hay nada que hacer’, solamente lo que nos pide decirle es ‘este es el estado en el que esta mi abuelita , hay actividad cerebral, leve, pero los estudios marcan que sigue siendo una situación de coma natural bastante grave”.

“MAÑANA ES MI CUMPLEAÑOS, YO QUIERO QUE SE RECUPERE COMO REGALO”, AFIRMA LA HIJA DE CARMEN SALINAS, ESPERANZADA A UN MILAGRO

“Dios nos va a hacer el milagro, todos estamos en que Dios nos hará el milagro, y sé que vamos a salir adelante”, comentó Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, al revelar que todos sus familiares se encuentran esperanzados a que pronto puedan recibir el milagro que logre sacar adelante a Carmelita.

Y es que, como se comentó en un inicio, tres neurólogos y especialistas en el tema han asegurado que era muy probable que la ex aventurera ya no despierte, su hija Carmen, quien con lagrimas en los ojos afirmó que estaba segura de que el milagro que tanto esperan llegará: “Yo sé que sí, porque mañana es mi cumpleaños, y quiero de regalo eso”, comentó María Eugenia, quien no dudó en romper en llanto.