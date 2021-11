A días después su estado de salud no parece ir nada bien, a tal grado de que varios especialistas han afirmado que es muy poco probable que la actriz de 82 años despierte del coma en el que esta inducida, sin embargo, amigos y familiares se encuentran esperanzados a un milagro que logre salvarla.

Y es que recordemos que la molestia de Niurka contra Carmelita surgió después de que la exdiputada, y productora de la puesta en escena “Aventurera” asegurara que la mejor aventurera había tenido fue la fallecida actriz Edith González, algo que pareció no haberle agradado a la cubana.

Uno de los ejemplos más recientes fue sin duda el mensaje que le escribió la bailarina y actriz cubana, Niurka, quien a pesar de haber pasado por varios “roces” con la productora mexicana , Carmen Salinas, no dudó en externar su preocupación ante su actual estado de salud, el cual es considerado grave.

De acuerdo con el portal Radio Fórmula , a días después de la muerte de Edith, la misma Carmen Salinas aseguró que se encontraba impactada por la noticia: “Deshecha, no lo puedo creer, no asimilo que está pasando”, comentó en ese entonces durante una entrevista con Maxine Woodside.

Al pie de esta fotografía, la cual cuenta con más de 17 mil me gustas, la ex del productor Juan Osorio dejó atrás todos sus “roces” con su antigua jefa, y mandó un mensaje contundente, en donde se unía en oraciones para la pronta sanación de Carmelita Salinas: “Unamos nuestras oraciones para @carmelitasalinas_56”.

A pesar de estas palabras, las cuales pudieron causar gran molestia en Niurka, la cubana dejó ese sentimiento y hace tres días atrás compartió una fotografía de Carmen Salinas, quien con una sonrisa traviesa aparecía asomándose en una puerta blanca, mientras que una foto pequeña se podía ver de la bailarina y ex aventurera se podía ver al costado.

Esta noticia fue compartida por el portal de revista People en español , en donde sus seguidores no pasaron la oportunidad en atacar a la cubana, afirmando que ese apoyo se daba también cuando las personas se encuentran bien de salud, afirmando que era una “total payasa” e hipócrita:

“Porqué cuando alguien está al borde de la muerte o muere, todos quieren enderezar las cosas”, “Hay que aprender a personas antes, no cuando las personas ya hayan fallecido o estén apunto de morir, hay que perdonar para sanar”, “Ahora ya para qué Niurka”, “Se pide perdón en vida, ya después para qué”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Más y más comentarios y críticas comenzaban a llegar para Niurka, en donde usuarios en redes sociales le pedían que por favor dejara el protagónico, y que realmente esas palabras de apoyo para Carmen Salinas se las debió haberlas dicho cuando ella se encontraba bien y no ahorita:

La noche de ayer , su nieta Carmen Plasencia salió del hospital y dio a conocer el último reporte sobre el estado de salud actual de su abuela, en donde afirmó que a pesar de que no ha habido cambios significativos, su salud continúa siendo grave y se espera que pronto llegue un milagro que logre salvarla.

Días después de que Niurka se pronunciara ante el estado de salud de su ex jefa Carmen Salinas, este 14 de noviembre familiares dieron a conocer el último reporte médico sobre la salud de la actriz y productora mexicana, en donde su nieta aseguró que que “no hay mejoría, pero tampoco un retroceso”

¿SIGUE GRAVE? NIETA DE LA ACTRIZ REVELA EL ÚLTIMO REPORTE MÉDICO

En un breve encuentro con la prensa, la nieta y el ahijado de Carmen Salinas agradecieron al público y a los medios de comunicación por estar pendiente de la salud de su abuela, afirmando que en esta ocasión no tenía noticias “nuevas”: “No vamos a decirles nada nuevo, es el día a día, sabemos que puede ser un poco cansado, de pronto hasta desalentador”, inició Carmen Plasencia.

Tras estas palabras, la nieta de Carmen Salinas destacó que la salud de la productora sigue siendo grave, y que no ha habido un cambio significativo en ella, no sin antes hablar un poco sobre el movimiento que tuvieron sus pies, la mañana de ese mismo día cuando estaba con su hija María Eugenia: “La noticia es la misma, la condición se mantiene, no ha habido ningún cambio significativo, ni positivo, ni negativo, sigue en coma natural en estado grave, es un día a la vez, vamos a ver cómo pasa la noche”