“¿La ves dejando completamente este mundo?”, fue la pregunta de la reportera de ‘Chisme en vivo’ a lo que el médium no dudó en responder afirmativamente: “Ella está siendo retenida sólo por medicina, por los médicos, por las máquinas, pero ella realmente ya no pertenece aquí”, manifestó el Dr. Rob.

A palabras del psíquico, la actriz mexicana desea descansar en paz, pero no la dejan ciertas ‘personas’: “Ella acaba de decir la palabra ‘personas’, no quiero agregar y decir familia pero dice que la gente la está tratando de detenerla aquí. Nocreo que sea sólo su familia, hay otros factores involucrados aquí”, afirmó.

La actriz está frustrada porque no la dejan ir a mejor mundo

“Ella está muy agitada, muy frustrada, ella dijo ¿por qué no me dejan ir?, ¿por qué me retienen aquí? Ella está lista para irse, el derrame cerebral no es su único problema, ella estaba con dolor en los últimos meses, su cuerpo ha estado envuelto en dolor le ruega que dejen de tenerla como rehén”, aclarando que Carmen Salinas quiere que la dejen morir.

El Dr. Rob Sessna, compartió el mensaje que la legendaria actriz tiene para su familia: “Es más que su momento de irse, les está rogando que hagan lo correcto, ya que siempre está cuidando de todos los demás y siempre ha sido tan generosa y al final aquí están siendo codiciosos porque no es libre. Dejarla ir, es todo lo que podría decir”, expresó el doctor.