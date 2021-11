Lamentablemente, la artista, quien apenas en octubre pasado cumplió 82 años de edad, está en “un sueño profundo”, mientras que su semblante es tranquilo, no está sufriendo y no está sintiendo ningún dolor: “Yo le pregunté (a la nieta de la actriz) si los médicos han usado un método para despertarla del coma y nos dicen que no debido a la zona en la que fue esta hemorragia”.

“Se hace hasta donde se puede tomando en cuenta el área de seguridad, de terapia intensiva. Mi abuelita es muy devota, tiene unos santitos, un rosario, no hacemos más (porque no se puede)”, agregó en entrevista Carmen, nieta de la primera actriz Carmen Salinas.

“Hemos hablado que a mi abuelita no le gustan los doctores, nunca le han gustado, es un mujerón vaya, nunca (se ha enfermado), es muy delicado el tema de la muerte para ella” (Con información de Agencia El Universal) Archivado como: ¿Carmen Salinas no sufrió derrame cerebral?

‘Carmelita’ celebró 68 años de carrera artística

La primera actriz Carmen Salinas, antes de su hospitalización, solía compartir con frecuencia publicaciones de todo tipo en sus redes sociales, como lo hizo el pasado 30 de octubre, cuando mostró el detalle que le obsequiaron sus familiares con motivo de su 68 aniversario de carrera artística.

“Doy gracias a Dios Nuestro Señor por haberme permitido llegar a cumplir el 28 del presente 68 años de carrera artística y pasé mi aniversario trabajando. Mi nieta Carmelita y mi sobrino Gustavo me regalaron un rico pastel con mi fotografía en el mismo y Jonatan, esposo de Isabel, colaboradores míos, me regalaron otro pastel muy rico. Estela, que tiene más de 27 años trabajando conmigo, me recibió con una una rica cena. Los amo”. Archivado como: ¿Carmen Salinas no sufrió derrame cerebral?