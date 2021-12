Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, compartió también que la actriz sigue reaccionando a algunos estímulos médicos, además de que los doctores que la atienden están al pendiente para que no se le formen llagas debido a la inactividad: “Yo te puedo decir que hablaba con ella y estaba dormida, pero el médico nota algunos movimientos”.

Los médicos no quieren “agotar” a Carmen Salinas

En otra parte de esta entrevista, y tomando en cuenta lo que se había mencionado días atras que Carmen Salinas ya no necesita tanta ayuda de un ventilador, Carmen Plascencia explicó que lo que los médicos pretenden es no agotar a la primera actriz, quien tiene hoy en día 82 años de edad.

“Ahorita por ejemplo que está el ventilador desconectado, ella está respirando sola y está bien, pero en la noche o cuando… no, ahí voy a inventarte algunos datos que no son ciertos, no sé como toman la decisión de ponerle el respirador, el cual es automático, y cuando siente una respiración de ella, se apaga”.