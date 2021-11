A más de una semana de su hospitalización, hay una mala noticia más para Carmen Salinas

Por medio de un comunicado, se informó que ya tienen a su reemplazo en Mi fortuna es amarte

Carmelita interpretaba al personaje de Magos en esta telenovela de Televisa Siguen las malas noticias para Carmen Salinas; ya tienen a su reemplazo en telenovela. Por medio de un comunicado, se informó que una reconocida actriz tomará el lugar de Carmelita en Mi fortuna es amarte, donde interpretaba al personaje de Magos. Fue hace poco más de una semana que el mundo del espectáculo de México se vio sacudido con la noticia que la también política y empresaria teatral mexicana había sido hospitalizada de emergencia. Aunque se había dicho que fue por un derrame cerebral, después se confirmó que había sufrido una hemorragia. Hoy en día, permanece en estado de coma natural. ¿Quién ocupará el lugar de Carmen Salinas en Mi fortuna es amarte? María Rojo será la actriz que sustituirá a Carmen Salinas en la telenovela Mi fortuna es amarte, donde interpretaba el personaje de Margarita Domínguez Negrete, “Magos”. El viernes por la tarde, la familia de Carmelita informó a través de un comunicado que la actriz no podría retomar sus actividades profesionales a corto plazo “en el caso de que recuperara el conocimiento”, de acuerdo a las instrucciones dadas por los médicos. La noticia de la sustitución de Carmen Salinas la dio a conocer Televisa a través de un comunicado, donde se lee que Nicandro Díaz, productor de Mi fortuna es amarte, espera “la pronta recuperación de doña Carmen Salinas y se mantiene pendiente de su evolución y cercana a la familia de la actriz”.

Una decisión complicada En el mismo documento difundido por la televisora se explica que debido a las instrucciones que señaló el equipo médico es que se tomó la decisión de sustituirla. El miércoles pasado, Nicandro Díaz había dicho que por respeto a Carmen Salinas no había pensado en algún reemplazo o qué hacer al futuro con su papel en la telenovela. “Que ya tenga un plan B, no lo tengo, porque voy a esperar al máximo a Carmelita, pero si las cosas siguen así habrá que hacerlo, pero todo a su debido tiempo y lo que se pueda esperarla, lo voy a hacer”, declaró el productor. Por el momento la actriz se encuentra con respiración asistida, y de acuerdo a los últimos informes, no ha habido ningún cambio en su estado de salud, el cual sigue siendo crítico pero estable (Con información de Agencia El Universal).

¿De qué trata Mi fortuna es amarte, telenovela en la que Carmen Salinas empezaba a destacar? En este mismo comunicado, se comparte que Mi fortuna es amarte, telenovela en la que participaba Carmen Salinas hasta antes de su hospitalización, “narra la historia de Natalia (interpretada por Susana González), una mujer que sufre la traición de su esposo y su mejor amiga”, pues ambos escapan el día de su vigésimo aniversario de bodas, quedando en la pobreza. Chente, papel interpretado por el actor David Zepeda, “un hombre de barrio que sufre un trágico evento”, aparece en la vida de Natalia. A los dos los persiguen las desgracias, pero sus vidas dan un inesperado giro y “sus mundos terminarán entrelazándose”. A esta historia se sumará María Rojo.

Reacciones de los seguidores de Carmelita a la llegada de María Rojo a Mi fortuna es amarte Recordada por su participación en películas como Rojo amanecer, El callejón de los milagros, La tarea y Danzón, entre muchas más, la reconocida actriz María Rojo ocupará el lugar de Carmen Salinas en la telenovela Mi fortuna es amarte, pero ¿cómo tomaron los seguidores de Carmelita esta noticia? A través de la cuenta de Instagram de Tlnovelas y más, usuarios reaccionaron de diferentes maneras a esta información: “Muy bien y pronta recuperación a Carmelita”, “Excelente actríz María Rojo, tiempos sin verla en televisión v me encanta la elección”, “Grandes actrices”, “Me parece bien, María Rojo es buenísima actriz y esperemos en Dios que Carmen Salinas pronto se recupere”.

“Los milagros existen”, dice Margarita Gralia sobre salud de Carmen Salinas La actriz argentina Margarita Gralia se solidariza con la familia de Carmen Salinas, esperando que el milagro se realice y la también políticia y empresaria teatral mexicana pueda recuperarse de la hemorragia cerebral que padece, señalando que ella ya pasó por algo similar en 2015, cuando sufrió una contracción de arterias cerebrales. “Yo tuve un problema cerebral muy serio y estuve muchos días en coma, es un problema diferente, no sé muy bien la situación de ella; en mi caso hubo también un poco de derrame, pero la fe nunca hay que perderla, los milagros existen, ella es una persona muy querida y muchos estamos pidiendo por ella”.

Les pide a los familiares de Carmelita que no pierdan la fe Margarita Gralia considera que en este momento sus familiares no deben prestar atención a lo que se comenta en redes sociales, donde se han dicho muchas cosas respecto a la recuperación de Carmen Salinas, desde que ya no va a despertar hasta la posibilidad de desconectarla, sino que se concentren en las indicaciones de los médicos y en no perder su fe. “Para mí, por ejemplo, en todo lo referente a salud recurro al Señor de las Maravillas de Puebla, que es muy milagroso; sé que la señora y su familia son muy creyentes, los milagros existen y yo soy ejemplo de ello”, expresó la actriz, a quien se le recuerda por su participación en las telenovelas Amor en custodia y Mirada de mujer.

“El médico me dijo que no tenía que enterarme de muchas cosas”, dijo Margarita Gralia, ¿pasará lo mismo con Carmen Salinas? La protagonista de la telenovela Amor en custodia comentó que ella no tiene ningún recuerdo de cuando estaba en coma, aunque sabe que su familia pasó por mucho estrés y miedo: “Tengo unos recuerdos muy vagos que comparto sólo con los más cercanos, además el médico me dijo que no tenía que enterarme de muchas cosas”. Su esposo, Ariel Bianco, explicó que lo sucedido con Margarita Gralia no se sabía la causa, pero salió adelante gracias a que tenía buena salud y era muy fuerte, por eso se pudo suministrar la cantidad de medicina necesaria para que ella pudiera recuperarse, ¿pasará lo mismo con Carmen Salinas? (Con información de Agencia El Universal).

Dan último reporte médico de Carmen Salinas y no hay buenas noticias En una publicación que no tardó mucho en ser respondida por los miles de seguidores de Carmen Salinas, y en donde se etiqueta a Nicandro Díaz, productor de la telenovela Mi fortuna es amarte (donde la actriz tenía una destacada participación), se puede leer lo siguiente: “A través de este medio, informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos”.

Familiares de Carmen Salinas agradecen las muestras de cariño Para terminar con esta publicación, en la que se confirma que no hay buenas noticias para Carmen Salinas en el caso de que recupere el conocimiento, los familiares de la primera actriz no dejaron escapar la oportunidad para agradecer las muestras de cariño que han recibido, además de pedir más oraciones por su pronta recuperación. Sebastián Reséndiz, reportero del programa Hoy y quien reveló que la artista sufrió una hemorragia, fue uno de los primeros en reaccionar a este informe médico: “Vas a salir de ésta”, mientras que otros seguidores expresaron sus buenos deseos: “Esperemos que se recupere”, “Estamos contigo, Carmen”, “Dios la bendiga y que pronto se recupere”.

“Ya mejor que se vaya”, dice Azela Robinson Azela Robinson, sin pelos en la lengua, declaró que lo mejor que le puede pasar a Carmelita Salinas es que pase a mejor vida: “Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito. Yo creo que para Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave”, comentó la actriz. “Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa”, expresó en entrevista con el programa matutino “Hoy”. Además, Robinson compartió a la audiencia que la también productora teatral fue su madrina cuando iba iniciando en el cine, pero que no fue una experiencia tan agradable (Archivado como: Siguen las malas noticias para Carmen Salinas, ya tienen a su reemplazo en telenovela, María Rojo).