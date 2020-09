Carmen Salinas revela relación sentimental que tuvo Juan Gabriel

Vaya caja de pandora que acaba de abrir la polémica actriz Carmen Salinas, quien a unos días de que se celebró el cuarto aniversario luctuoso del ‘Divo de Juárez’, ahora revela que el cantante Juan Gabriel, tuvo una relación sentimental con una hermana suya Georgina, de acuerdo a información que dio al programa Ventaneando en su cuenta de Instagram.

Todo esto quedó grabado en una entrevista que la actriz concedió para el programa y desató gran revuelo en el teleauditorio.

Así que prepárate para saber quien fue la pareja sentimental del Divo de Juárez, porque además de su nombre, ella revela dónde vivía.

Además da detalles de lo que ella vivió con él cuando eran más jóvenes y en qué lugares llegaron a trabajar juntos en las giras.

“Juan Gabriel incluso anduvo con una hermana mía que ya falleció, Georgina Salinas, vivía en Gómez Palacio, Durango, es media hermana mía, hija de mi papá y además me adoraba mi hermana y ella me lo mandó a mi a la casa de ustedes para que yo lo apoyara”.

Luego agregó: “En aquel entonces cuando él vino a la casa lo que hice fue ‘vente siéntate a comer con nosotros, ahí estaba con nosotros, fue a la casa varias veces, y decirles ‘sí lo ayuda’, no, pero me dio tanto gusto como fue creciendo artísticamente y mi exesposo el padre de mis hijos fue su pianista 25 años”.

Casi para finalizar sobre esta gran revelación, Carmen Salinas dijo: “Fue de los músicos que corrieron, casi todos ya están muertos, en Youtube está un concierto que hizo en Bellas Artes y Juan Gabriel pide un aplauso para las bellísimas manos del maestro Pedro Plascencia y ganaron ellos, los músicos y no les han pagado nada”.

Remató al decir que siempre tuvo una vuela relación con Juan Gabriel: “Con Juan Gabriel me llevé bien y son cosas que ya no estaban en mis manos, llegamos a hacer miles de giras cuando empezaba Juan Gabriel, en el (teatro) Blanquita, con la Caravana Corona, en dónde no anduvimos trabajando juntos”.

