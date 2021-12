Carmen Salinas mejora, baja inflamación y desaparece hemorragia cerebral

Tomografía a productora de ‘Aventurera’ revela mejoría sustancial

Sin embargo, sigue en coma, grave y en terapia intensiva A tan solo unos 4 días de cumplir un mes que ingresó al hospital debido a una hemorragia cerebral y tras ser sometida a dos procesos médicos, la actriz y productora de ‘Aventurera’, Carmen Salinas, presenta una mejoría sustancial, familiares revelaron que última tomografía muestra que la inflamación disminuye y que la hemorragia cerebral ya desapareció, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de LópezDoriga. Durante todo ese tiempo la actriz de Televisa no ha podido dejar terapia intensiva y su estado de salud es considerado grave, sin embargo, los signos de mejoría son evidentes, pues ya dejó el respirador, aunque sigue en coma natural. Además, también han aumentado los movimientos involuntarios, que pese a que no significan nada, la familia mantiene la esperanza de que en cualquier momento despierte y pueda seguir con su vida. ¿QUÉ PASA ALREDEDOR DE SU VIDA MIENTRAS ESTÁ EN COMA? La actriz hasta antes de su recaída, formaba parte del elenco de la telenovela Mi Fortuna es Amarte en la que comparte créditos con Susana González y David Zepeda, sin embargo, por su salud tuvo que ser sustituida por la artista María Rojo, porque debían continuar los compromisos del proyecto. La familia solamente aparece en público cuando da a conocer un avance o novedad en el proceso de mejora de la productora de ‘Aventurera’. Todos estos signos suponen una mejora evidente, pero la actriz ya está a punto de cumplir un mes en el hospital y la gente de deja de orar por ella, una artista que se ha ganado el respeto y cariño no solo de su público, sino de sus mismo compañeros de trabajo, a quienes ha ayudado y éstos le agradecen por sus consejos y manera de portarse con ellos.

¿PORQUÉ SIGUE UTILIZANDO EL RESPIRADOR? Fue precisamente su hija, Carmen Plascencia quien dio a conocer esta información a los medios de comunicación y de manera textual dijo lo siguiente en un video que publicó la página de Espectáculos de Chisme No Like, que lidera el periodista argentino, Javier Ceriani: "La buena noticia es que ya no tiene derrame. Hemorragia o derrame, es lo mismo, me han dicho, bueno… entonces, es una gran noticia, pero sigue delicada". Explicó que ya solo está conectada al respirador para darle oportunidad a sus sistema a que descanse, pero que prácticamente ya no lo necesita, esto para ellos significa una esperanza de que pronto podría recuperarse y hasta despertar, pese a que los médicos nunca los han engañado ni les han creado falsas esperanzas, pues su estado de salud es grave.

Carmen Salinas inflamación hemorragia: ¿ES UN MILAGRO? En la página de Chisme No Like el público comenzó a mandar buenas vibras a la actriz de 'Aventurera', pero también algunas personas dudaron del reporte que emitió la familia: "Que bendición… Que se recupere muy bien", "el señor tiene el control", "es un milagro", "lo que es tener plata. Cualquier otra persona no dura una semana. Ojalá salga adelante". Pero otros cuestionaron su salud y sobre los reportes médicos que dan a conocer sus familiares: "Todo muy raro, primero que ya no va a despertar, no que luego que sí, que no se la van a llevar a Estados Unidos y luego que sí, que es daño irreversible y ahora que ya está sanando, mejor dejen de inventar y hagan algo productivo con sus vidas".

Carmen Salinas inflamación hemorragia: ¿FAMILIA ESTÁ PESIMISTA? Pero otras personas notaron una actitud muy extraña en la nieta de la productora de 'Aventurera' y una de las internautas lanzó un comentario nada alentador para su familia: "Siento a esa nieta muy pesimista… En varias entrevistas que ha dado, siempre responde en negativo. Cuando a nivel mundial queremos un milagro y oramos por ello". Como se recordará, Carmen Salinas hace 27 días aproximadamente, llegó a su casa, se metió a bañar, cenó y minutos más tarde fue encontrada inconsciente, sus empleadas se dieron cuenta y de inmediato llamaron a sus familiares y la trasladaron a un hospital para su revisión médica, aunque nunca dejó de respirar. Para ver el video haz clik aquí.

¿HUBO UN RETROCESO? Apenas ayer la familia dijo que aunque hace un par de días la actriz había estado dejando atrás el respirador artificial y habían mencionado que era una gran mejoría, todo indicaba que había un retroceso en la salud de la primera actriz y su sobrino Gustavo Briones, fue quien dio a conocer la triste noticia a los medios de comunicación. Hace un par de días, la familia de Carmen Salinas aseguró que se encontraba mejorando considerablemente debido a que estaba utilizando cada vez menos el respirador artificial y eso significaba que podía comenzar a respirar por su propia cuenta. Pero, fue el sobrino de la actriz quien informó que todo parecía haber cambiado abruptamente.

¿ESTÁ COMPLICADO QUE MEJORE? De acuerdo con la página de entretenimiento SHOW, el estado de la salud de la actriz parece haber sufrido un fuerte retroceso. La familia se encontraba sumamente triste, ante la noticia de que la salud de Carmelita Salinas se estaba viendo afectada nuevamente y tendrían que esperar a que la mejoría llegara en los próximos días, aunque el panorama se 'vea complicado'. Según informó el medio de espectáculos, fue él sábado cuando la familia admitió estar pasando por un 'día obscuro' y difícil. Fue Gustavo Briones, sobrino de la actriz quien comentó que fue durante la madrugada que los médicos habían llegado a informarle que la salud de la productora de 'Aventurera' había tomado un retroceso importante debido a que volvía a tener problemas con el respirador artificial.

Carmen Salinas inflamación hemorragia: ¿LA LLEVARÁN A ESTADOS UNIDOS? Todo parece indicar que la mala noticia que comunicó el sobrino de la actriz, tendría afectaciones en la forma en cómo deseaban proceder en cuestión del 'posible' traslado de la primera actriz a los Estados Unidos. Esta noticia, tomó por sorpresa a la familia de la actriz quienes han estado al pendientes de todos los cambios que presenten los médicos. María Eugenia Plascencia, no ha dado declaraciones por el momento sobre el estado de salud de su madre y dejó que su primo, diera la triste noticia sobre el retroceso en la salud de su madre a los medios de comunicación que se encuentran a fuera del hospital en la Cuidad de México, donde permanece internada.

¿COMO ESTABA SU CONDICIÓN HACE UNOS DÍAS? Unos días atrás había dado declaraciones, sobre lo acontecido y mencionó que se encontraba "feliz" de que su madre estuviera reaccionando bastante bien y que el respirador artificial, fuera de menor uso para la actriz. Pero, se espera que a inicios de esta semana reluzcan nuevas noticias y que den los pormenores de aquel retroceso que informaron. "La condición de mi abuelita sigue estable, el respirador está usándolo menos y su condición es grave delicada, pero bastante estable, lo cual nos gana tiempo. El tiempo es lo que más nos importa ahorita y nos gana tiempo para que ella pueda seguir sanando y pueda seguir recuperándose y seguir orando".

¿QUÉ DIJO SU NIETA SOBRE LOS ESTÍMULOS MÉDICOS? En ese momento, Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas de 'Aventurera', compartió también que la actriz sigue reaccionando a algunos estímulos médicos, además de que los doctores que la atienden están al pendiente para que no se le formen llagas debido a la inactividad: "Yo te puedo decir que hablaba con ella y estaba dormida, pero el médico nota algunos movimientos". En otra parte de esta entrevista, y tomando en cuenta lo que se había mencionado días atras que Carmen Salinas ya no necesita tanta ayuda de un ventilador, Carmen Plascencia explicó que lo que los médicos pretenden es no agotar a la primera actriz, quien tiene hoy en día 82 años de edad. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ.

¿CÓMO RESPIRA LA ACTRIZ? "Ahorita por ejemplo que está el ventilador desconectado, ella está respirando sola y está bien, pero en la noche o cuando… no, ahí voy a inventarte algunos datos que no son ciertos, no sé como toman la decisión de ponerle el respirador, el cual es automático, y cuando siente una respiración de ella, se apaga", dijo en ese momento. Por último, la nieta de Carmen Salinas de 'Aventurera', quien ha estado al pie del cañón desde el primer día que la actriz tuvo que ser internada, comentó que todos los días procura platicar con ella a pesar de que desconoce si la está escuchando o no. Le da tranquilidad expresarle su amor.