“A Carmelita le digo mi madrecita porque es importantísima en el medio, es un ícono en la televisión, cine, teatro, yo hice el Tenorio (cómico) con ella, he hecho series con ella, ha ido al foro miles de veces”, relató en entrevista para El Universal. “Acababa de estar la semana pasada y me dijo: ‘ay, mijito, qué bonito tu trabajo en ‘La Desalmada’, eres un mujeriego’. Ya saben cómo es”, compartió.

Eugenio Derbez se ofreció para ayudar a Carmen Salinas

Son muchos los actores que se han pronunciado ante el estado de salud de Carmen Salinas, quien fue hospitalizada hace cinco días debido a una hemorragia cerebral. Su nieta y su sobrino hablaron sobre el estado de la actriz y el apoyo que han recibido de parte de Eugenio Derbez, con quien Salinas mantenía una relación de amistad.

“Eugenio me dijo que estaba a las órdenes de nosotros y que lo que se nos ofreciera contáramos con él”, dijo su sobrino Gustavo Briones.”Le expliqué cómo están las cosas y me dijo: ‘estoy a sus órdenes'”, agregó. Con anterioridad, se había hablado de que el actor de “La Familia P.Luche” ofreció un avión para trasladar a la actriz a Estados Unidos. Sus familiares negaron que esto sea verdad e incluso aclararon que no está en sus planes cambiarla del hospital en la Ciudad de México.