La hemorragia cerebral de Carmen Salinas ha disminuido

Las esperanzas de que la actriz se recupere son bastantes

El reporte médico otorgado a los familiares de la legendaria actriz es bastante positivo Carmen Salinas con su hemorragia cerebral pasó el día número catorce hospitalizada y en terapia intensiva mientras las esperanzas de una pronta recuperación continúan siendo altas y más ahora con el reciente reporte médico que otorgaron a los familiares de la legendaria actriz, quienes dieron a conocer buenas noticias. A través de ‘Televisa espectáculos’ y retomado por el Instagram de ‘Despierta América’, se compartió un video de la más reciente entrevista al sobrino y la nieta de Carmen Salinas, donde comentaron las esperanzas que tienen de que luego de realizarse dos procedimientos quirúrgicos la salud de la actriz ha mejorado. Carmen Salinas mejora de su hemorragia cerebral “En la tomografía se ve una ligera disminución en la sangre, o sea, no bastante pero ya se vio algo que bajó”, comenzó explicando a los medios de comunicación, Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas quien ha sido uno de los más allegados a la actriz que está velando por su salud desde que fuera internada. “Es un proceso positivo porque está viva, pero también algo normal porque es lo que estamos esperando y que en un mes o mes y medio pueda ya estar completamente absorbida por el cuerpo la hemorragia (cerebral)”, fueron las palabras de Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas.

Un mes o mes y medio ¿para que la hemorragia cerebral de la actriz quede absorbida? Después de que esta semana se le practicaran una traquetomía y gastrostomía a la actriz con el fin de prevenir infecciones y que se limpiara mejor de las flemas y la forma de alimentación fuera más adecuada, Carmen Salinas ha respondido a la perfección sin que hasta el momento sufriera alguna especie de complicación. El sobrino de la actriz explicó: “Está perfectamente bien, su cuerpo lo aceptó muy bien, y sin complicaciones”, tras los procedimientos a los que fue sometida, sin embargo también otro aspecto a destacar es el hecho de que Carmen Salinas ha realizado movimientos involuntarios propios de reflejos físicos.

Pese a la hemorragia cerebral, el cuerpo de la actriz sigue realizando movimientos involuntarios Mientras las mejorías se están dando paulatinamente, Carmen Salinas realiza movimientos involuntarios producto de los reflejos de su cuerpo: “Ella sigue con movimiento, respondiendo a los estímulos que le dan, así como que le agarras su piecito y la manita, o sea sigue funcionando todo perfectamente”, finalizó Gustavo Briones. Mientras tanto, los comentarios para la actriz en deseo de su recuperación, aparecieron: “Gracias a Dios”, “Amén”, “Para Dios no hay nada imposible y más cuando oramos con fe”, “Gracias a Dios que todo esta mejorando y no hay que perder la fe bendiciones”, “Dios obra para bien”, “Pero no quedará igual”.

Una vez recuperada le espera una rehabilitación complicada En el momento en que Carmen Salinas logre salir de la hemorragia cerebral que le provocó el coma natural, se dice que ya no podrá volver a trabajar y que probablemente quede con secuelas irreversibles, por lo que tendrá que pasar por una serie de rehabilitaciones y tratamientos que la ayuden. A lo anterior hubo mucha polémica en días pasados, porque resurgió un video donde ella misma decía en una entrevista que no le gustaría estar viva mediante la conexión a una máquina, de ahí las declaraciones de la actriz Azalea Robinson pidiendo que no la hicieran sufrir y la desconectaran, a lo que la familia respondió con un rotundo no.

La esperanza para que Carmen Salinas salga de la hemorragia cerebral no está perdida ¿Se despiden? Tras dos intervenciones quirúrgicas, las cuales resultaron ser todo un éxito, la familia de la primera actriz, Carmen Salinas, lanza inesperado anuncio en redes sociales, provocando que muchos seguidores y fieles fanáticos de la querida actriz mexicana intensifiquen sus oraciones, ¿qué estará pasando? Fue el pasado 24 de noviembre cuando se dio a conocer mediante un comunicado en redes sociales que Carmelita había salido con éxito de dos operaciones; una traqueotomía y una gastronomía, las cuales afirmaban eran vitales para que la actriz lograra salir pronto del coma en el que ha estado inducida todos estos días. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO LA FAMILIA DE CARMEN SALINAS SOBRE LA HEMORRAGIA CEREBRAL.

Familia de Carmen Salinas lanza inesperado anuncio Tras esto, un nuevo anuncio fue publicado por la familia de Carmen Salinas, el cual pudo encender las alarmas de miles de fanáticos que se encuentran en la espera de la pronta recuperación de la actriz lagunera, y es que pareciera que la familia se ¿está comenzando a despedir? Todo empezó con una publicación la cual fue compartida a través de su cuenta de Instagram, en donde la familia agradecía al hospital por las atenciones y cuidados que han tenido con Carmelita, así como también agradecieron a sus seguidores, pidiéndoles una vez más que refuercen las oraciones para su pronta recuperación.

¿Se están despidiendo agradeciendo a los médicos? El inesperado anuncio, el cual fue compartido momentos después de darse a conocer que sus operaciones resultaron ser todo un éxito, la familia de la productora de ‘Aventurera’ comenzó agradeciendo a todos por su apoyo: “La familia Salinas Lozano queremos agradecer el apoyo que nos han estado brindando en estos difíciles momento”. “Sin dejar de hacer mención a la Asociación Nacional de Actores y a todo el equipo médico del Hospital Star Médica Roma, en donde hemos recibido la mejor atención profesional y personal, pero sobre todo humana”, se podía leer en el comunicado publicado el pasado 24 de noviembre.

Las oraciones para que se recupere de la hemorragia cerebral no paran Para finalizar, la familia de la actriz de 82 años agradeció al público por todo el amor que han estado recibiendo, y les pidió que ‘intensificaran’ sus oraciones para que pronto Carmen Salinas logre salir del hospital, en el que ha estado en las últimas semanas en estado grave y en coma natural: “Les pedimos continuar en oraciones para que nuestra amada Carmelita tenga una pronta recuperación”, finalizó el anuncio emitido por los más cercanos a la también política originaria de Torreón, Coahuila, el cual ya cuenta con más de 29 mil me gusta hasta el momento de ser publicado. PUEDES VERLO AQUÍ

Ya no podrá regresar a trabajar Carmen Salinas Cabe recordar que antes de que Carmen Salinas fuera internada de emergencia tras sufrir un derrame cerebral, el cual la mantiene inducida ha un coma natural, la actriz se encontraba trabajando en la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’ a lado del actor David Zepeda y producida por Televisa. Y es que tras este delicado estado de salud, la mexicana tuvo que ser sustituida por la actriz María Rojo, sin embargo es muy probable que Carmelita ya no vuelva a las telenovelas tras su esperada recuperación: “En el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que a hacer una rehabilitación, la cual no le permitiría tener una actividad laboral al corto plazo”, señaló otro comunicado anuncio con anterioridad.

La actriz Azalea Robinson pide que la desconecten Tras darse a conocer el delicado estado de salud de Carmen Salinas, muchos de sus amigos, los cuales en su mayoría han sido del gremio actoral, han comenzado a manifestarse, mandando a través de redes sociales su apoyo y oraciones para la querida lagunera, sin embargo, ha habido una actriz quien ha pedido que ‘desconecten’ a Carmelita. “Yo creo que Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, la prensa a la que tanto ha amado y a la que tanto ha apapachado. Entonces, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá y haga a reír a la gente allá y apapache a la gente allá y proteja a la gente allá como lo hizo aquí”, comenta Azela Robinson durante una entrevista para el programa Hoy de Televisa. Archivado como: Tras ser sometida a dos operaciones, familia de Carmen Salinas hace inesperado anuncio