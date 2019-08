“Que vaya y ching.. a su mad…”. Padre de Alejandra Guzmán estalla tras ofrecimiento de Carmen Salinas (3 VIDEOS y 1 FOTO)

Página

Carmen Salinas le envió un mensaje a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán

La actriz opinó sobre el conflicto entre la cantante mexicana y su hija

Enrique Guzmán le respondió a Carmen Salinas por ‘meterse’ en el pleito

Carmen Salinas ofreció su amor incondicional e incluso adoptar a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, luego de que la joven manifestara que su famosa madre no le ha dado todo el cariño y cuidados que necesitaba.

Luego de que la actriz manifestara que ella estaba dispuesta a darle todo el amor que no le pudo dar a su hijo Pedrito, quien murió cuando era muy joven, Frida empleó las redes sociales para responder:

“Señora hermosa, no sé cómo ponerme en contacto con usted, pero lo haré porque yo sí la necesito y si me permite darle el amor de hija que nunca será el mismo de su hijo. Honraré su vida y la suya por el resto de mi vida. Gracias. Mi Virgencita la mando a decirme esto en este preciso momento #laamo”.

Tiempo después, Salinas contestó en el mismo mensaje: “Hijita hermosa te amo y aquí me tienes siempre te mande mensaje privado @ifridag”.

A pesar de que Alejandra Guzmán se ha mostrado abierta para aclarar las cosas con su hija, la joven ha manifestado en distintas ocasiones que por ahora no le interesa una reconciliación con ella.

Sin embargo, hubo a alguien a quien no le pareció las declaraciones de Carmen Salinas, pues Enrique Guzmán, abuelo de Frida Sofía, harto del tema, aseguró a la prensa que no puede hacer más por solucionar el conflicto y pidió a la actriz mexicana a no meterse. (Con información de Agencia México)

