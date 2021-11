“Todavía ni muere y ya le tienen las coronas”, “¿Por qué ponen eso como si ya se hubiera ido de la tierra su alma? No se adelanten”, “Qué barbaridad, por un momento pensé que ya se había muerto con las coronas y las fotos”, “Me he llevado un susto por las flores”, “Me cayó como baño de agua fría”, “Le van a llamar a la muerte”, “Me asusté solo con ver la foto”, “Espantan, pensé lo peor “, “¿Se murió?”, “Yo pensé que ya había muerto”, expresaron algunos usuarios (Archivado como: La foto del funeral de Carmen Salinas La imagen que asusta y hace creer que es su velorio).

Carmen Salinas mantiene actividad cerebral, según estudios médicos que le realizaron, pero eso no conlleva una mejoría. Su familia indicó anoche que la actriz, de 82 años de edad, se reportaba como delicada pero estable en terapia intensiva, y que por ello no podrían evaluar su condición.

¿Se esfuman las esperanzas?

Tras sufrir un derrame cerebral, la productora de Aventurera aún depende de un respirador artificial. Sus signos vitales no se han debilitado, pero la familia aclara que no sabe qué pasará con ella, pues no había más estudios pendientes por hacerle. Parece que las esperanzas se esfuman.

“Lo que los médicos nos dicen no va a una evolución o un empeoramiento, sencillamente nos hablan del estado en que se encuentra. No me atrevería a decir que es esperanzador porque es muy fuerte decirlo, no me atrevería a decir que ya no hay nada que hacer”, expresó Carmen Plascencia, nieta de la actriz.