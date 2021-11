Según lo que se comenta en el portal digital, fue un paro respiratorio lo que le quitó la vida a Jimmy, sobrino de Carmen Salinas, quien aparentemente no estaba mal de salud, por lo que la muerte resulta una tragedia y más angustia para la familia de la actriz que se encuentra en nivel máximo de preocupación y estrés ante el estado de la comediante.

La decisión de la hija de Carmen Salinas fue muy criticada dadas las circunstancias en que se encuentra la actriz de 82 años quien en una entrevista de hace tiempo aseguró que a ella no le gustaría estar conectada a una máquina para vivir, por lo que hasta la actriz Azalea Robinson criticó que la familia se aferrara a mantenerla así hasta que reaccionara.

“En la tomografía se ve una ligera disminución en la sangre, o sea, no bastante pero ya se vio algo que bajó”, comenzó explicando a los medios de comunicación, Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas quien ha sido uno de los más allegados a la actriz que está velando por su salud desde que fuera internada.

Pese a la hemorragia cerebral, el cuerpo de la actriz sigue realizando movimientos involuntarios

Mientras las mejorías se están dando paulatinamente, Carmen Salinas realiza movimientos involuntarios producto de los reflejos de su cuerpo: “Ella sigue con movimiento, respondiendo a los estímulos que le dan, así como que le agarras su piecito y la manita, o sea sigue funcionando todo perfectamente”, finalizó Gustavo Briones.

Mientras tanto, los comentarios para la actriz en deseo de su recuperación, aparecieron: “Gracias a Dios”, “Amén”, “Para Dios no hay nada imposible y más cuando oramos con fe”, “Gracias a Dios que todo esta mejorando y no hay que perder la fe bendiciones”, “Dios obra para bien”, “Pero no quedará igual”.