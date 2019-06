“Edith está muerta”. Como nunca Carmen Salinas estalla contra Niurka

Página

Carmen Salinas estalló contra Niurka por lo que dijo de Edith González

La cubana no respetó la reciente muerte de la protagonista de ‘Aventurera’

La productora de la obra de teatro le mandó un claro mensaje a Niurka

Luego de que Niurka Marcos manifestara en diversas entrevistas que ella es y será la mejor Aventurera, contrastando con las declaraciones de Carmen Salinas, quien dijo que Edith González fue la mejor actriz que protagonizó este proyecto, la mexicana lamentó los comentarios de la cubana y no dudó en responderle.

“Se me murió, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya, hay que dejar que los muertos descansen. No voy a contestar nada ni a favor tuyo, ni en contra”, dijo la quien fuera productora del musical por más de 20 años en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Conjuntamente, Doña Carmen subrayó: “Está tres metros bajo tierra, está muerta, entiéndelo por el amor de Jesús, razona por el amor de Dios”.

Previo a estas declaraciones, también se ha dado a conocer que Salinas visitó y barrió la tumba de Edith González, quien falleciera la semana pasada víctima del cáncer que padeció desde hace tres años.

Hasta este momento la vedette no ha dado replica a las declaraciones de Salinas.

Niurka fue duramente criticada por varias personalidades que consideraron una falta de respeto que la vedette despotricara en contra de Edith González días después de su muerte.

Pese a lo anterior, Niurka aseguró que oró por el descanso de su ex compañera de la novela ‘Salomé’. (Con información de Agencia México)