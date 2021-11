“Muy feliz y muy agradecida con Nicandro Díaz y Toño Arvizu que me invitaron para ser la abuelita de tres jóvenes muy lindos como David Zepeda y es un honor cómo me trata Ramsés Alemán (actor originario de Monterrey , Nuevo León, en México )”, expresó la primera actriz sin imaginar lo que viviría días después.

A poco más de dos semanas de que la también política y empresaria teatral mexicana sufriera una hemorragia cerebral, aunque en primer lugar se había dicho que se trataba de un derrame, no hay grandes avances en su estado de salud, pero cabe destacar que dentro de su gravedad se encuentra estable.

Nadie se hubiera imaginado que la entrevista que le dio a Andrea Legarreta y Arath de la Torre, conductores del programa Hoy de Televisa, sería la última que daría la primera actriz Carmen Salinas antes de entrar en estado de coma. Lamentablemente, Arath le hizo una grosería y eso no pasó desapercibido por los usuarios.

“(Con su personaje en la telenovela) Me han hecho revivir la agonía de los seres que he perdido, por ejemplo, mañana cumple 4 años de muerto el padre de mis hijos, don Pedro Plascencia, que fue un gran pianista, fue pianista de Juan Gabriel por 25 años, y Pedrito, mi hijo, cumpliría años este 7 de noviembre, al igual que Octavio Ocaña”.

“Gracias por recordarlo, por tenerlo presente, tú me dices dónde, mi reina. Aquí lo voy a poner abajo de esta ‘catrinita'”, expresó la primera actriz, quien no se pudo contener y comenzó a llorar, por lo que de inmediato fue consolada por Andrea Escalona (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Me pareció que Arath no le tenía paciencia”

Para muchos no pasó desapercibida la actitud que tuvo Arath de la Torre con Carmen Salinas, quien días después de ofrecer esta entrevista, sufrió una hemorragia cerebral que actualmente la tiene en estado de coma: “Me pareció que Arath no le tenía paciencia, eso no se hace, a los adultos mayores hay que respetarlos siempre”.

“Un hígado Arath, irrespetuoso con doña Carmen Salinas, ¿qué no sabe que la vejez es un privilegio negado a muchos?”, “¿Alguien más sigue pensando que Arath de la Torre no encaja en el programa Hoy? Sale con cada simplada fuera de tono!!!”, “Quiten a Arath, que actitud tan mam… se carga”, “Arath de la Torre siempre queriendose hacer el chistoso, ojalá el otro año ya no esté en el programa!!! Siempre impertinente”.