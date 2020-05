View this post on Instagram

Y te cuestionas ¿porque se han ido tantos compañeros? Ahora la tristeza es por el fallecimiento de la gran Actriz y mejor amiga. Pilar Pellicer. Nuestro Señor le dé su eterno descanso, y abrazamos con respeto y amor a sus seres queridos. Dios bendiga a todos los que amablemente me siguen. Los abrazo con amor. Cuídense mucho ustedes y sus seres queridos. Carmen Salinas.