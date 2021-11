Dicen que la más reciente publicación de Carmen Salinas parece una despedida

Horas antes de que sufriera el derrame cerebral, publicó unas imágenes en su cuenta de Instagram

Causa conmoción el contenido porque mandó un contundente mensaje En su más reciente video de Instagram, la actriz lagunera Carmen Salinas, conocida por su participación en Aventurera, manda una dedicatoria y pareciera que hace una despedida, ya que después sufriría de un derrame cerebral que la mantiene hospitalizada en terapia intensiva y en estado de coma, por lo que la familia busca a especialistas para conocer qué pueden hacer para que salga de esa crisis, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Radio Fórmula. El video y las imágenes fueron publicadas horas antes de que se diera a conocer la noticia de que sufrió un derrame cerebral y hasta la mañana de hoy 12 de noviembre tiene más de 160 reproducciones y más de 1,300 comentarios, en los cuales la mayoría pide por su pronta recuperación, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje y las imágenes que compartió. ¿CÓMO SIGUE CARMEN SALINAS TRAS SUPUESTO MENSAJE DE DESPEDIDA? Y es que a solo días de la muerte del actor Octavio Ocaña, que interpretó a ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’ y la del primer actor y villano Enrique Rocha, ahora la preocupación está en la lagunera que actuó y produjo Aventurera, quien es toda una imagen en el mundo del espectáculo en México y querida por muchas personas por su gran talento que ha sido llevado a la pantalla chica. Hasta el momento, la información que se tiene de ella es que está estable, pero continúa en terapia intensiva y en estado delicado, por lo que familiares buscan la forma de que mejore y han consultado a varios médicos para ello. Por lo pronto artistas y famosos de todo México y el extranjero, han mandado mensajes de apoyo para su pronta recuperación, mientras sus seguidores no paran de orar por su salud.

¿QUÉ ESPERA LA FAMILIA DE CARMEN SALINAS TRAS SUPUESTO MENSAJE DE DESPEDIDA? En el mismo portal, el sobrino de la famosa artista, Gustavo Briones, compartió que la familia espera un “milagro”, pero que además buscan una segunda opinión de los neurólogos, para ver qué harán con ella. Actualmente Carmen Salinas tiene 82 años de edad y su estado de salud no es el más óptimo, por lo que el tiempo es un factor muy importante que puede ‘jugar’ a favor o en contra. Para expresar lo que en estos momentos vive la familia de la actriz, el sobrino de ella dijo lo siguiente de manera textual: “Tenemos el mismo informe, el doctor me dijo que sigue igual, la saturación igual. No le han metido medicamentos, más que uno para el dolor. El doctor me dice que no va a hacer nada”. Ante esto, la expectativa de la gente es la misma, esperan su evolución y hacen oraciones por ella.

¿QUÉ HARÁ LA FAMILIA Y QUÉ ES LO QUE ESPERAN PARA ACTUAR? Pero el sobrino fue más allá y dijo que la artista entró en un coma natural, lo cual complica más su situación, pues no pueden despertarla y requieren de una segunda opinión para ver qué se puede hacer. Hasta el momento, están a la espera de que los expertos emitan su postura y de ahí partir a tomar una decisión para hacer lo mejor por ella. Sin embargo, la situación no es fácil y la familia se encuentra devastada ante la noticia, por ello, el sobrino ha sido el encargado de dar la información sobre su evolución y esto fue lo que dijo sobre el sentir de todos: "Todos estamos mal, seguimos con la esperanza y pidiéndole a Dios que nos haga el milagro. El otro neurólogo nos dijo que venía uno y un amigo de él", expresó Briones sobre su tía".

¿QUÉ IMAGENES PUBLICÓ CARMEN SALINAS QUE PARECEN UNA DESPEDIDA? Si el mensaje te parece que tiene una dedicatoria y te hace llorar, espera a ver las imágenes y quedarás sin aliento. De manera textual, la actriz colgó el siguiente mensaje: “Para que se diviertan tantito, escúchenme imitando a mi comadrita. Celia Cruz, se las dedico con cariño. CS”. Los seguidores de inmediato relacionaron esto con la fallecida cantante y comenzaron las sospechas de que fuera una despedida. Pero eso no fue todo, porque junto al texto, la actriz publicó unas imágenes de su vida a través de los años, fotografías a color y en blanco y negro, en distintas facetas, edades y lugares, lo que provocó nostalgia y tristeza en sus seguidores, pues la artista hizo un recorrido a su vida en tan solo unos segundos ¿Será que ya presentía su algo malo y quiso regalar esto a sus fans? Para ver el video haz click aquí.

¿QUÉ FAMOSOS ESCRIBIERON EN EL VIDEO DE CARMEN SALINAS DE SU SUPUESTA DESPEDIDA? Una de las primeras personalidades que le escribió a la ‘Aventurera’ fue la conductora de Hoy, Andrea Legarreta quien escribió lo siguiente: “Orando por tu recuperación!! Te amamos, Dios contigo y los tuyos, mi reina!”, además la actriz Adriana Fonseca también se unió en oración y dijo: “Hermosísisma siempre por dentro y fuera. Pidiendo por tu pronta recuperación mi Carmencita”. Las muestras de cariño de parte de los artistas fue evidente, ya que no solo se ganó el cariño del público, sino de sus compañeros de profesión, por ello la actriz y comediante Consuelo Duval no dejó pasar la oportunidad y escribió: “Pidiendo a Dios por tu recuperación” y lo mismo hizo Karime Lozano, actriz: “Carmen querida por favor recupérate! Te amamos! Estás en nuestras oraciones”.

LA QUIEREN EN TODOS LADOS Y DE DONDE MENOS SE ESPERABA Pero no solo de México recibió buenas vibras, sino del extranjero y así lo dejó claro una persona de Venezuela que escribió: "Espero se recupere pronto Sra. Carmen Salinas. Dios pase su mano sanadora sobre UD. Un gran abrazo desde Venezuela", "estamos rezando por ti Carmelita!! Te queremos mucho", "Carmelita, te deseo muy pronta recuperación". Algunos más escribieron: "Me acabo de enterar que estas delicada de salud, te deseo pronta recuperación, soy Colombiana, pero amo las novelas mexicanas y más cuando tu actúas. Dios te bendiga.. Y muchas fortaleza", "una desagradable noticia… Pido por su salud. Que pronto se recupere. Saludos desde Uruguay", " la mejor Doña Carmensita, Saludos".

¿QUÉ MÁS HARÁ LA FAMILIA DE CARMEN SALINAS TRAS SUPUESTA DESPEDIDA? Aunque la familia de Carmen Salinas asegura que la actriz está bien atendida en el nosocomio en el que se encuentra internada debido a un derrame cerebral, confirmaron que buscan que un neurólogo externo acuda a revisarla para tener una segunda valoración. Y aunque parecía que el especialista arribaría por la tarde, Gustavo Briones, sobrino de Salinas, señaló que aún siguen a la espera. "De el otro neurólogo, nos dijeron que venía uno y ahorita que no, un amigo nos está consiguiendo un neurólogo militar. No había presentado dolor (en los últimos días), se encontraba perfectamente bien, cansada, pero por el estrés del trabajo, pero ella siempre ha trabajado mucho, ella ama su trabajo", afirmó Briones en entrevista.

¿QUÉ LA AMBULANCIA CUANDO SUFRIÓ EL DERRAME CEREBRAL? Y es que según relató, en entrevista para un programa de televisión, desde un inicio pensaron en llevar a la actriz al Hospital ABC, pero por cuestiones de protocolos la ambulancia los condujo a otro. "Cuando llegó la ambulancia, pues todo fueron gritos y desesperación y todos nos preguntamos: '¿a dónde la llevamos?' y mi prima dijo: 'al ABC'. "Me subí a la ambulancia y cuando llegamos al hospital donde se estacionan, me bajo, veo que no es el ABC y le digo: '¿a dónde me trajo?'. Me dijo que por la urgencia del derrame cerebral que traía ellos tienen la indicación de llevarla al más cercano", dijo. Luego de ver que no se le practicaba una tomografía que requería decidieron moverla a otro hospital en la colonia Roma, donde permanece actualmente.

¿CÓMO IBA CARMEN SALINAS EN LA CAMILLA DE LOS SOCORRISTAS? "Ella de la casa salió en coma, respiraba, los ojos los traía abiertos, la monitorearon en la ambulancia y ya la traía alta la presión", dijo. Tras el parte médico vespertino se dio a conocer que la situación de Salinas se mantiene sin cambio alguno, en coma natural, continúa con respiración asistida, sin embargo no le están suministrando medicamentos, más que para el dolor. "Tenemos el mismo informe de como estábamos en la mañana, el doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación igual que en la mañana", aseguró su sobrino. La causa por la que pudo haber tenido el derrame cerebral, no está confirmada, aunque Briones aseguró que desde hace años es hipertensa y mantiene un tratamiento sobre este padecimiento.

¿QUÉ ARTISTAS SE HAN COMUNICADO CON LA FAMILIA DE CARMEN SALINAS TRAS SU SUPUESTA DESPEDIDA? Sería este viernes a las 7:00 horas cuando den un nuevo informe sobre la salud de la ex diputada, sin embargo, todavía se mantenía en coma natural y esperaban una segunda opinión. Su estado es crítico y la familia espera los resultados para ver cómo actuaran para preservar la vida de la actriz, que sufrió un derrame cerebral y sus seguidores y famosos oran por ella. “Todo mundo me ha hablado, acabo de colgar con Ana de la Reguera, me preguntó si podía venir, le dije que sí, pero no hay forma de que puedan entrar más que su nieta y yo, somos los únicos que podemos verla porque quedamos como responsables”, comentó Briones sobre la situación que vive la familia con la salud de la actriz lagunera.