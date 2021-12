Sin embargo, pese a la tristeza y dolor que su partida dejó en millones de mexicanos, ahora esta mañana han resurgido videos y anécdotas que la misma actriz contaba a través de su canal de youtube y que la gente agradeció cuando lo hizo, de allí que tuviera miles de seguidores que no se perdían cada una de sus pláticas en las redes.

Sin embargo, sucedió algo que nadie se esperaba, pues al estar cantando para Teresita, en un momento dado llegó la pareja de ésta y comenzaron a discutir. Carmelita dijo que no le dio mucha importancia a esta situación, ya que ella, como toda una gran artista, siguió con su ‘show’ hasta terminar su íntima presentación.

De acuerdo a la narración de la actriz, ya dentro de la cárcel, aprovechó la situación y comenzó a cantarle a las reclusas, quienes en agradecimiento, le daban unas monedas por las canciones que interpretaba, por lo que la estancia en ese lugar no fue tan dramática ni mala como su pudiera imaginar alguien. Archivado como: Carmen Salinas cárcel

La decisión más fácil para la policía fue llevarse a la pareja detenida, sin embargo, Teresita no se quiso ir sola y de último momento sujetó de la mano a la actriz de ‘Aventurera’ y se la llevó a la patrulla que los llevó a todos a la cárcel. Sin embargo, eso no terminó allí, puesto que la historia tendría un final aparentemente feliz.

Así como esta hay más historias que la artista contó en su página de Youtube, sin embargo, ya no habrá más historias, puesto que con su muerte, es probable que su canal sea cerrado o de lo contrario administrado por algunos de sus familias, pero eso aún se sabe qué pasará con eso o con sus bienes.

Pero su estancia en ese lugar no duró mucho, pues la mamá de la productora de ‘Aventurera’ fue por ella a la cárcel la sacó, pero para fortuna de ambas, la artista ya llevaba varias monedas para ayudarle su mamá, por lo que la historia tuvo un final feliz, pues además, Carmelita nunca estuvo en peligro.

Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión que la artista y productora de ‘Aventurera’, ya que también en su Canals de Youtube, contó la vez que conoció a un poderoso narcotraficante quien además le hizo una tremenda petición y que no tuvo más remedio que darle una respuesta que la atemorizó.

De acuerdo a lo que dijo, la lagunera confesó que cuando estaba en el interior del penal, varios hombres se le acercaron y le expresaron que el “jefe” quería comer con ella. Fue tanta la inocencia de la actriz, que en ese momento pensó que la invitación venía del director del penal, pero que luego lo pensó más y se dio cuenta que allí estaba preso el famoso capo. De manera textual dijo lo siguiente: “Me dijo que le echara la mano con ‘mi sobrino´ pero yo no entendía, hasta al final porque pensó que Carlos Salinas -de Gortari- era mi familiar ya que su padre se llamaba Raúl Salinas Lozano y yo me llamo Carmen Salinas Lozano”, dijo para la entrevista que le hacían para que la vieron su público de las redes sociales.

Carmen Salinas cárcel: ¿CUÁL FUE LA CONFUSIÓN?

Entonces tras la confusión, a la productora de ‘Aventurera’ no le quedó otra que explicar la verdadera relación entre ella y el entonces presidente y su familia: “Es una coincidencia, pero no somos familiares. Si quiere hágale una carta y yo se la pongo en el correo. Y si usted le hace una carta, yo con mucho gusto la llevo personalmente, le pongo los timbres y se la mando, porque no le puedo proponer eso al Presidente”.

La revelación la hizo la misma artista a través de su canal de Youtube Carmen Salinas Oficial 1, que fue publicado en julio del año pasado y que hasta la fecha de hoy 15 de noviembre de 2021 tiene más de 53 mil 700 visualizaciones y más de mil 100 reacciones de me gusta de sus seguidores, y además allí habla de la vez que visitó a Pepe Magaña. Para ver el video haz click aquí.