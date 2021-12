“Le hicieron una tomografía el viernes, la buena noticia, es que ya no tiene derrame”, informó la hija de la primera actriz ante los medios de comunicación que esperaban fuera del hospital donde se encuentra Salinas. “La hemorragia o derrame es lo mismo, me han dicho”, respondió María Eugenia Plascencia a los reporteros que cuestionaban la noticia.

"Todavía no hay consciencia. La sangre es la mínima en el cerebro, pero no hay todavía una respuesta, sigue muy dormida", informó Carmen Plascencia a los medios de comunicación quienes se han manteniendo cercanos a la recuperación de la actriz después de que se informara sobre el colapso que sufrió y la hospitalización de emergencia que se realizó.

Aunque, la hija de la actriz dio la buena noticia de que ya no hay hemorragia en el cerebro de Salinas, Carmen Plascencia, la nieta de la productora confirmó que aún no despierta y permanece bajo el estricto cuidado de los médicos. La nieta de la actriz, sostuvo que la sangre aunque es mínima deben esperar más tiempo para obtener mejores resultados en torno a su salud.

"Diario recibe terapias, va un terapeuta. De ejercicios de brazos, de piernas y se ponía tensa cuando llegaba a las piernas, por que se ve que no le gustaba. Él decía: 'Ay, se está poniendo tensa, lo estoy haciendo por tu bien', decía el terapeuta. Los conductores del programa 'Hoy', informó que se alegraban por las buenas noticias que recibieron a través de los familiares de Salinas.

Mientras tanto, María Eugenia, confirmó que a Carmelita le dan terapias para que sus articulaciones no se atrofien y confesó que en algunas ocasiones su madre se pone “tensa” por lo que deben relajarla. Además, informó que el médico le intenta hablar con cuidado a la primera actriz y que ella, en varias ocasiones le tuvo que informar a su madre que las terapias eran para su bienestar. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

En otra parte de esta entrevista, y tomando en cuenta lo que se había mencionado días atras que Carmen Salinas ya no necesita tanta ayuda de un ventilador, Carmen Plascencia explicó que lo que los médicos pretenden es no agotar a la primera actriz, quien tiene hoy en día 82 años de edad.

"Ahorita por ejemplo que está el ventilador desconectado, ella está respirando sola y está bien, pero en la noche o cuando… no, ahí voy a inventarte algunos datos que no son ciertos, no sé como toman la decisión de ponerle el respirador, el cual es automático, y cuando siente una respiración de ella, se apaga".