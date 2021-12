Durante su matrimonio, Salinas tuvo algunos abortos y solo dos hijos Pedro Plascencia y María Eugenia Plascencia. Mientras Pedro Plascencia se volvió a casar y tuvo dos hijos más, la actriz volvió a contraer matrimonio, pero ya no tuvo más hijos.

¿EN SU FAMILIA QUIÉN FUE SU AMORCITO?

Pedrito Plascencia (su hijo) Uno de los grandes amores (y grandes pérdidas) en la vida de Carmen, de Aventurera, fue su primogénito, quien siguió los pasos de su padre y también se convirtió en un reconocido músico. Fue en 1994 cuando Pedrito, con apenas 38 años, perdió la batalla contra el cáncer de pulmón, siete meses después de haber sido diagnosticado con la enfermedad.

Esta intempestiva partida dejó a Salinas destrozada quien en repetidas ocasiones detalló que ha sido la pérdida más grande en su vida. “Me dieron la noticia de que estaba muy mal y a los siete meses se me fue. Recuerdo cuando mi hijo Pedro me decía que no aguantaba los dolores, por lo que quería dejar de vivir”, señaló hace un par de años al programa “Hoy”. Archivado como: Carmen Salinas amores