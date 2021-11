Azela Robinson comparte inesperada opinión tras darse a conocer que Carmen Salinas se encuentra en estado de coma

La actriz pide que la también política y empresaria teatral mexicana sea desconectada

¿Cómo tomó la familia esta polémica declaración? ¿Los convencerá? En una entrevista que concedió al programa Hoy de Televisa, la actriz Azela Robinson, recordada por su participación en las telenovelas Yo no creo en los hombres, Contra viento y marea y Cañaveral de pasiones, entre otras, pidió que Carmen Salinas sea desconectada y su familia reacciona a este controvertido punto de vista. “Yo creo que Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, la prensa a la que tanto ha amado y a la que tanto ha apapachado. Entonces, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá y haga a reír a la gente allá y apapache a la gente allá y proteja a la gente allá como lo hizo aquí”. Azela Robinson desea que Carmen Salinas se reúna con su hijo, Pedro Plascencia En esta misma entrevista, Azela Robinson, quien además de ser amadrinada por Carmen Salinas guarda una relación de amistad con ella, compartió que lo mejor para la primera actriz sería reunirse con su hijo, Pedro Plascencia, quien murió en 1994 a los 37 años de edad a consecuencia del cáncer de pulmón. “Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito (su gran amigo), con la gente que tanto la amó y la cuidó”. Sin duda, se trata de una polémica declaración de parte de la conocida villana de telenovelas (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Cómo tomó la familia de Carmen Salinas esta declaración? Por medio de un video que está disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, y que hasta el momento tiene más de 20 mil vistas, se puede observar a la familia de la primera actriz Carmen Salinas compartir algunas novedades sobre su estado de salud, además de reaccionar a las palabras de Azela Robinson. “Es muy dificil comentarlas como buenas nuevas porque hay que tener ciertas reservas, es decir, hay estabilidad, que sí dentro de este marco de gravedad, pues tomémoslo como algo positivo, sin embargo, eso no deja de hacer que esté mi abuelita en riesgo constante”, comentó Carmen Plascencia, nieta de la actriz.

¿Hay alguna mejoría en la actriz? De inmediato, Carmen Plascencia expresó que los signos vitales de su abuela Carmen Salinas están funcionando por ellos mismos: “Está nutriéndose, la alimentación la está aprovechando su cuerpo, sigue habiendo movimientos involuntarios, incluso hay movimientos en su rostro, de pronto hace como ‘chupeteos’. Entonces, eso habla de una estabilidad dentro de la gravedad”. Y a la pregunta si se le están dando cierto tipo de medicamentos a la primera actriz, así respondió: “Lo que pasa es que hay ciertos riesgos, finalmente es un cuerpo vivo, de pronto hay infecciones o generar algún tipo de, por ejemplo, yo no sé sí los doctores han visto con la caida, finalmente fue un coma instantáneo, si hubo alguna lesión corporal, pero según yo no, incluso yo que la veo no se le ve ningún tipo de moretón, pero es más bien para mantener el cuerpo lejos de incluso entrar en un estado séptico, que es lo que puede pasar”.

La familia de Carmen Salinas no se ‘engancha’ con las declaraciones de Azela Robinson Ya casi para terminar con esta entrevista, la nieta de Carmen Salinas, sobre las declaraciones de Azela Robinson, quien pide que la actriz sea desconectada, comentó que no malinterpretaron nada, además de que procuran no ‘engancharse’ con todo lo que se publica en redes sociales. “La gente desea, y entiendo muy bien las palabras de la ‘maestra’, son los buenos deseos hacía mi abuelita, así lo tomamos”. Para concluir, quiso agradecer a Gustavo Briones, sobrino de Carmelita, quien ha estado al pie del cañón desde que la actriz tuvo que ser hospitalizada de emergencia (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Le dan la razón a Azela Robinson No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran tanto a las palabras de Azela Robinson como a las de Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas: “La señora Robinson tiene toda la razón. Y la nieta que correcta para hablar, que inteligencia, digna nieta de doña Carmelita”. “Me encantó cómo respondió la chica a los reporteros sobre Azela Robinson”, “Yo pienso que a nadie le gustaría vivir así, y de estar así, yo creo que lo mejor también sería ya desconectarla”, “Los hospitales solamente les dan vida artificial, ya tiene daño irreversible”, “Mientras haya vida hay esperanza, que no la desconecten”.

Una curandera pide por la salud de Carmen Salinas ¡con agua bendita! A casi una semana de estar internada debido al derrame cerebrovascular que sufrió, la primera actriz Carmen Salinas ha sido atendida por los mejores médicos del la ciudad, entre ellos diversos neurólogos y otros especialistas, quienes han señalado que latambién política y empresaria teatral mexicana está grave pero estable. Esta no ha sido la única ayuda que la actriz ha recibido, ya que además de los buenos deseos de la comunidad artística y de los fans, Salinas también recibió la “ayuda” de una curandera, quien acudió a las afueras del hospital ubicado en la colonia Roma para a través de rezos, sanar y esperar que Carmen se recupere.

A la actriz ya le habían hecho algunas limpias Se trata de la sanadora Liliana Ugalde, quien ostenta ser la nieta de la curandera Pachita, con quien Carmen acudió en algunas ocasiones hace varias décadas: “Mi abuela y la señora Salinas se conocen desde hace como 40 años, mi abuela llegó a hacerle algunas limpias y amuletos de la suerte. Es alguien a quien en casa queremos y por eso estamos aquí para hacer lo necesario para abrirle los caminos y que pueda mejorar de salud”. La sanadora, afuera del hospital, hizo algunos rezos, algunas plegarias y con agua bendita en manos pidió por la salud de Carmen Salinas, a quien recuerda como una mujer muy espiritual y devota: “Alrededor de los hospitales siempre hay muchas energías, buenas, malas, de todo es un lugar con mucha carga energética y lo que deseo es abrirle ese paso para que la energía positiva que todo el mundo le está mandando a través de sus rezos y vibras le llegue y pueda salir pronto de este difícil momento”.

Sylvia Pasquel se pronuncia sobre la salud de Carmen Salinas A nombre del gremio de la actuación, la actriz Sylvia Pasquel manifestó su preocupación y deseos de que la comediante se recupere. La hija de Silvia Pinal aprovechó durante una conferencia de prensa para pronunciarse respecto al grave estado de salud que está enfrentando Carmen Salinas después de sufrir un derrame cerebral hace unos días. “Estamos muy consternados porque todos queremos a Carmen, todos hemos trabajado con ella”, dijo Pasquel ante varios medios de comunicación. Pasquel y Salinas tuvieron experiencias cercanas sobre todo cuando trabajaron juntas en las películas “El Superman…Dilon” y “El Superman…Dilon dos”, Sylvia lo recuerda con cariño porque ahí conoció la personalidad alegre de la primera actriz.

“Era muy juguetona y traviesa” “Fue tan divertido y además (me acuerdo) de tanta historia detrás, que se hacían las presentaciones y en las caravanas iba Carmen, era muy juguetona y traviesa. Estábamos paradas esperando que nos entrevistaran después de ver la película y pasaba ella y nos levantaba la falda a todas para que se nos vieran los calzones, o sea, siempre ha sido así, muy chispa”, contó la actriz de Rosa de dos aromas. Sylvia Pasquel presentó su obra Horas contadas que volverá al formato presencial con funciones a partir del 20 de noviembre en el Foro Sylvia Pasquel. Tendrá funciones hasta el 19 de diciembre con la participación de actrices como Arianna, Amaya Blas y Sandra Galeano.

Carmen Salinas no tendrá reemplazo en Mi fortuna es amarte Nicandro Díaz, productor de la telenovela Mi fortuna es amarte, en la que Carmen Salinas participaba antes de que sufriera la hemorragia cerebral comentó que esperará lo más que se pueda a la actriz, antes de pensar en algún reemplazo: “Hay que dar los tiempos que correspondan para ver qué pasa, y esperaremos hasta donde se pueda. Sobra decir que yo quisiera que Carmelita continuará dentro de la historia, pero la cosa se ve complicada, pero hay que esperar, yo todavía tengo unos ‘inters’ para ver qué pasa”, informó. Díaz adelantó que por el momento no se ha puesto a pensar un plan alterno por si la actriz no logra superar su estado crítico de salud, pero está consciente de que deberá hacer algo: “Que ya tenga un plan B, no lo tengo, porque voy a esperar al máximo a Carmelita, pero si las cosas siguen así habrá que hacerlo, pero todo a su debido tiempo y lo que se pueda esperarla, lo voy a hacer”, enfatizó (Con información de Agencia El Universal).