Confirman que Carmen Salinas sí tiene actividad cerebral

Condición de Carmen Salinas es grave

A pesar de que los exámenes revelan que Carmen Salinas tiene actividad cerebral, sus familiares no han querido dar esperanzas. “Lo que marcan los estudios que se le han hecho a lo largo de estos días es una condición grave, eso es lo que podemos decirles que es lo que nos han reportado los médicos”, dijeron.

Cuando se les preguntó si el resultado de electroencefalograma no era motivo de esperanza, respondieron que: “lo que los médicos nos dicen no es hacia una evolución o hacia aun empeoramiento, sencillamente nos hablan del estado en que se encuentra, no me atrevería a decir que esto es esperanzador”.