White habría cumplido 100 años este 17 de enero

A lo largo de una carrera que abarcó ocho décadas, la comediante protagonizó series como The Betty White Show y The golden girls. Ganó cinco premios Primetime Emmy: el primero en 1975 por The Mary Tyler Moore Show, y el último en 2010 por conducir un episodio de Saturday Night Live. También recibió un Grammy en 2012 a Mejor Álbum Hablado por leer el audiolibro de su autobiografía If you ask me (and of course you won’t).

Poco antes del fallecimiento de la actriz, varios amigos y colegas grabaron entrevistas para el especial Betty White: 100 years young-a birthday celebration, que sería proyectado en varios cines estadounidenses el día de su cumpleaños. El programa ahora será presentado como un homenaje especial y bajo el nuevo nombre Betty White: a celebration (Con información de Agencia Reforma).