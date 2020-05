La modelo mexicana da impactante noticia

Carmen Campuzano se encuentra de luto, muere su hermano

Ramsés Vidente ya le había hecho una advertencia

Triste noticia. En plena cuarentena, Carmen Campuzano se encuentra de luto, ya que su hermano, Jorge Campuzano, falleció, pero lo más sorprendente es que Ramsés Vidente ya le había hecho una advertencia a la modelo mexicana.

A través de su cuenta de Instagram, Carmen Campuzano compartió una fotografía de Jorge Campuzano acompañada de la frase: “Hermano, te amo. Descansa en paz y ve con Dios”.

Con más de 500 likes hasta el momento, Carmen Campuzano escribió el siguiente texto para acompañar su publicación: “Cuánto me duele tu partida. Te amo profundamente hermano, que Dios te guarde con él, que ilumine tu camino. Bendito seas, mi Jorgito”.

De esta manera, terminó su mensaje dirigido a Jorge Campuzano: “Amigos, se me fue mi hermano. Decibeles (sic) en una oración al cielo para que guíe su camino y llegue con Dios”.

Cabe destacar, que junto a este mensaje de despedida, la modelo mexicana utilizó diversos hashtags que no estaban relacionados con la muerte de su hermano, entre ellos, “La top model de México“, “Moda”, “TV Series” y “Reality”, además de un contacto para contrataciones y su correo electrónico: [email protected]

Las condolencias de parte de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes, aunque uno de ellos le hizo una observación: “Carmen, lo siento mucho y me imagino que era tu gemelo. Lo que no se ve creo yo bien es que uses tanto hashtag para promocionarte al final de tu post. Me parece insensible a una noticia tan triste. En fin, un abrazo”.

Nacida el 7 de diciembre de 1970, Carmen Campuzano saltó a la fama por su aparición en desfiles de modas de reconocidos diseñadores, además de ser portada en varias ocasiones de prestigiadas revistas de moda, pero por lo que muchas personas la conocen, es por los problemas que enfrentó durante varios años por su adicción a las drogas.

A pesar de la seriedad de la noticia, la muerte de Jorge Campuzano, un internauta le hizo la siguiente propuesta a la modelo mexicana: “Vamos a beber”, por lo que una usuaria le respondió: “Cuando se te muera alguien a ti el mismo karma”.

“Siento tu pérdida, un abrazo Carmen”, “Lo lamento mucho, una oración por él”, “Te mando mis más sinceras condolencias”, “Lo siento mucho”, “Qué!!! No lo puedo creer, lo vi hace unas semanas. Descanse en paz”, “Mis condolencias, Carmen Campuzano, descanse en paz tu hermanito”, “Un fuerte abrazo, que descanse en paz tu hermanito”, “Mis condolencias, preciosa, un abrazo con mucho cariño y amor para ti y toda la familia”, se puede leer en más comentarios.

Por su parte, a través de sus historias de Instagram, Ramsés Vidente compartió una reveladora predicción del martes 12 de mayo:

“Me sale muy marcado, ¿se acuerdan de esta muchacha Carmen Campuzano? Bueno, Carmen Campuzano debe cuidarse mucho porque puede estar en cama, eso me lo está diciendo ahorita el chícharo espiritual, Carmen Campuzano puede estar internada o puede tener problemas de salud”, expresó Ramsés Vidente.