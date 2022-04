Carmen Campuzano estalla contra periodista: La super modelo de 51 años, se caracteriza por ser una figura pública conocida por sus polémicas peleas con otras famosas, además de no quedarse callada ante situaciones que no son de su agrado. Hace dos días, la mexicana fue entrevistada y habló sobre la inseguridad que afronta México.

Carmen Campuzano estalla contra periodista: Acusó al periodista de ‘pasarse de listo’

A la ex modelo de 51 años no le pareció para nada correcto el hecho de que el reportero haya sacado el tema de sus hijas y le dejó en claro que no tenía ni por qué mencionarlas. Incluso, la también activista le hizo el cuestionamiento de que si tenías, hermanas, madre, hijas…

“Mira, no te pases con la pregunta, no, no, ya olvídate y ni las saques, no me hagas ofenderte ni faltarte al respeto. ¿Tú tienes madre, hermanas e hijas?”, respondió Carmen Campuzano enfurecida mientras optaba por retirarse del lugar. Sin embargo, el ‘pleito’ no terminó ahí, pues decidió regresar y dejarle en claro una última cosa al reportero. Archivado como: Carmen Campuzano estalla contra periodista