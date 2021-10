Realtor Carmela Moreno: una historia de superación y éxito

Carmela Moreno es una inmigrante que ha logrado el éxito en Atlanta.

De ser limpiadora de casas se convirtió en una exitosa agente de bienes raíces.

La historia de Carmela Moreno inspira a superarse y sobrepasar los obstáculos.

Carmela Moreno llegó del Perú en 2004 junto a su esposo y sus niñas y como a muchas mujeres le tocó trabajar en limpieza, donde le pagaban 17 dólares por una casa completa; sin embargo, en la actualidad se ha convertido en una de las agentes hispanas de bienes raíces más exitosas del país.

“Recuerdo que llegamos cargados de ilusiones, pero a la vez de miedos pues no sabes a qué te vas a enfrentar. Yo estaba acostumbrada a trabajar, pero no sabía qué podía hacer aquí, no hablaba inglés, realmente estaba un poco asustada. Traíamos 10 ó 20 dólares, nada más”, rememora Carmela a MundoHispánico.

Tiempos difíciles

Esos primeros tiempos fueron muy difíciles para Carmela, sobre todo para conseguir trabajo. “Vimos algo en una compañía de empleo temporal pero debíamos ser de los primeros en llegar a la oficina para que nos escogieran, por lo que decidimos dormir en la calle, frente a la agencia, envueltos en cartón”, dice.

Después de pasar por varios trabajos, entre ellos una imprenta, en restaurantes y en un hotel, Carmela encontró una oportunidad en la limpieza de casas. “Limpiaba cinco casas por día y me pagaban 17 dólares por cada una, hasta que creí posible tener mi propio negocio y con la ayuda de mi hija pequeña en el inglés lo empecé”, refiere.