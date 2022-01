Carlos Trejo se burla de Alfredo Adame tras pelea: “Quedó machacado”

En un video compartido por “El Patrón” en Twitter, el regiomontano cuestiona a Trejo sobre los problemas que ha tenido con le presentador en el pasado, a lo cual el caza fantasmas le respondió de una manera sarcástica: “Tengo que hablar con la chava que lo golpeó, a ver si no me lo dejó machacado”. (Aquí puedes ver el video completo)

“Doña no nos lo maltrate tanto porque lo vamos a subir a la jaula con mi compadre en Monterrey, Nuevo León, Estado de Los Sultanes, confirmado. Hasta nos venimos a celebrar que por fin vamos a subirlo… Ya está, o sea, cerrado, pactado, hasta nos vinimos a comer, para los que dicen que no somos barrio corazones de pollo y machitos “, comentó El Patrón.

Trejo Alfredo Adame pelea: Alfredo habla sobre lo que inició la pelea

En entrevista exclusiva con TELEDIARIO, el actor contó como sucedieron los hechos y lo más importante, que fue lo que originó tremenda ‘jalada’ de greñas. Adame reveló que fue víctima de robo, y vía telefónica para el programa “Chismorreo”, Adame dijo:

“Me avienta la lámina y se pone atrás, y todavía sigue mentándome la madre y sigue por el retrovisor”, contó. “Me abro a la derecha, bajo el vidrio y cuando voy pasando al lado de ellos (…) le digo ‘oye, hijo de tu tal por cual, qué te traes, güey'”, contó al programa. Tras esto, Adame declara que se bajó del automóvil y que primero no le quisieron hacer cara: Caigo de rodillas (…) y este cuate se arranca pero el tráfico iba muy lento. Agarro mi coche, le acelero, pero cuando acelero, me vuelve a echar la lámina; entonces, ya me bajé. Cuando me bajo, se baja la mujer y se deja venir a los golpes, y el cuate se baja por el otro lado y se me deja venir a los golpes. A la mujer nunca le pegué, nunca la toqué ni la amenacé ni absolutamente nada”.