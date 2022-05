La versión que dieron a la policía

Cuando se le preguntó si Justin podría haberse lastimado de otra manera, Carlos Tello agregó que su hijo se había caído de la cuna tres o cuatro días antes, pero no buscó atención médica porque afirmó que el niño “estaba bien”, según la declaración jurada. También señaló que el bebé no lloraba y no parecía estar herido. Y cuando se le preguntó sobre la cuna, Carlos Tello contestó que ya no la tenían en la residencia, ya que la habían botado porque estaba rota.

Justina Martínez corroboró las declaraciones de Carlos Tello y, además, dijo que ella estaba en coma y padecía de COVID-19 el año pasado, aproximadamente al mismo tiempo que nació su hijo. Además, afirmó que sufre de debilidad y dificultad para respirar debido a esa enfermedad, mencionó la declaración jurada.