Carlos Slim y su familia dejan top ten de billonarios

Publican listado de Forbes de este año 2020

Se colocan en el lugar número 12 del mundo

Carlos Slim Forbes. En medio de la crisis del coronavirus, Slim recibió una mala noticia. Y es que Carlos Slim Helú de Grupo Carso y su familia dejaron el top 10 en el listado de Billonarios de Forbes este 2020 para colocarse en el sitio 12, la noticia fue dada a conocer por la agencia El Universal.

Sin embargo, el empresario fundador del conglomerado Grupo Carso al que pertenecen América Móvil -conformada por Telmex y Telcel-, IDEAL, Inbursa, Sanborn’s y Sears, entre otras empresas, se mantiene como el hombre más rico de México con 52.1 mil millones de dólares.

El listado lo encabeza el estadounidense Jeff Bezos, dueño de Amazon con 113 mil millones de dólares, seguido por Bill Gates, fundador de Microsoft, con 98 mil millones de dólares.

Carlos Slim Helú y su familia dejaron el top 10 en el listado de Billonarios de Forbes este 2020 https://t.co/l0oHtAA7qT — El Universal (@El_Universal_Mx) April 8, 2020

En tercer sitio se ubica el francés, dueño de LVMH, Bernard Arnault y su familia con 76 mil millones de dólares y en la cuarta posición está el estadounidense Warren Buffett con 67.5 mil millones de dólares.

En la quinta posición está el cofundador de Oracle, Larry Ellison con la suma de 59 mil millones de dólares.

Dentro del Top 10 también se encuentran Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Jim Walton, Alice Walton y Rob Walton, estos últimos tres empresarios son dueños de Walmart.

Por su parte, ante el panorama que se vive por la contingencia del coronavirus, y al asegurar que no hay ruptura con el sector empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la reunión con empresarios en Palacio Nacional, como Carlos Slim, de Grupo Carso, Germán Larrea y Alberto Baillères, éstos expresaron su apoyo y respaldo al plan de reactivación económica, y destacó que en la reunión los empresarios “no me pidieron, me ofrecieron ayuda”.

“Hay de parte de la mayoría de los empresarios, prácticamente todos, lo mismo: una actitud de colaboración y de apoyo. Ayer, en efecto, me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, una teleconferencia porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de cuidarse, ya son, también en algunos casos, personas mayores, pero están pendientes y están expresando su apoyo al gobierno.

“Les hablo de tres que participaron: Carlos Slim (Grupo Carso), Alberto Baillères y Germán Larrea, entre otros… y les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo, esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas”.

El mandatario indicó que la conversación de casi tres horas también fue para agradecerles que se hayan comprometido a no despedir a ningún trabajador, “incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a apoyar a proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible”.

Por la tarde, López Obrador se reunió en una comida por casi cinco horas con empresarios agrupados en el Grupo Monterrey o Grupo de los Diez, como Armando Garza Sada, presidente del Consejo de Administración de Alfa; Adrián Sada Cueva, director general de Vitro;

Juan Ignacio Garza Herrera, director general de Xignux; Eduardo Garza T. Junco, director general de Frisa; Rogelio Zambrano Lozano, presidente del Consejo de Administración de Cemex y Enrique Zambrano Benítez, director de Grupo Proeza.

En comunicado, los líderes del sector privado neoleonés argumentaron que proteger el empleo es complementario a ese propósito, “por lo que se requiere una política pública enfocada a cero despidos y cero cierres de empresas para que la crisis sea transitoria”.

Aseguraron al Presidente que los empresarios “no somos sus adversarios, por el contrario, somos un componente indispensable en la eventual recuperación”.

Esto sucedió casi a la par de darse a conocer la noticia de que la familia de Carlos Slim (Grupo Carso) dejó top ten de los billonarios, según Forbes.