Carlos Roberto Negrón es acusado de matar a su vecino a balazos

De acuerdo al Código Penal del Estado de Texas el delito de homicidio como el que enfrenta Carlos Roberto Negrón se castiga con una pena de 20 a 99 años de cárcel a quien se declare culpable de ese homicidio luego de que enfrente su juicio. Hasta el momento de escribir ésta historia no se ha determinado cuándo será la primera audiencia del caso.

¿Por qué Carlos Roberto Negrón mató a su vecino?

La razón por la cual Carlos Roberto Negrón fue a confrontar a su vecino James Franklin Read no está asentada en los documentos del caso. Negrón y Read vivían sus respectivos RV’s en el vecindario Lackland Mobile Home and RV Park, 7600 West U.S. Highway 90, en el oeste del área metropolitana de San Antonio, uno enfrente del otro.

Otros residentes del Lackland Mobile Home and RV Park declararon a las autoridades que escucharon a Carlos Roberto Negrón hablar con James Franklin Read al principio de forma amigable pero que luego la discusión de los dos hombres fue subiendo de todo hasta los gritos e insultos.