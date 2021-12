Surgen reveladores detalles tras la muerte del cantante Carlos Marín

Ahora, salen a la luz las últimas palabras del integrante de Il Divo

El artista murió el pasado 19 de diciembre a consecuencia de complicaciones derivadas del coronavirus

Nadie lo hubiera imaginado. Luego de que se diera a conocer que estaba intubado y en coma inducido, el cantante Carlos Marín murió el pasado 19 de diciembre a consecuencia de complicaciones derivadas del coronavirus, y ahora salen a la luz las últimas palabras del integrante de Il Divo.

De acuerdo con información de New York Post, el artista llamó a su exesposa, Geraldine Larrosa, para decirle adiós por última vez, por medio de FaceTime, cuando se dio cuenta que no iba a superar esta enfermedad. La también cantante, mejor conocida como Innocence, compartió esta información al llegar al velatorio del español, el cual se realizó hoy.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Marín de Il Divo antes de morir?

Sin poder contener el llanto, la exesposa de Carlos Marín, integrante de Il Divo, dijo que el cantante, antes de ser intubado, se despidió de ella porque sabía que no iba a salir adelante, “y era la imagen más triste de mi vida”: “Me llamó y me dijo que me amaba como un loco y que yo era la mujer de su vida y me pidió que cuidara de su familia“.

Acompañada por sus familiares, entre ellos su hija Scarlett y su actual pareja, Sergio Arce (quien a su vez es ahijado del artista), Innocence compartió que habían sobrevivido a la pandemia causada por el coronavirus y “al final la pandemia me lo ha arrebatado”. Descanse en paz.