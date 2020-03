View this post on Instagram

A ti, a mi padre, mi creador, mi heroe, mi todo. Papá Fuiste un luchador hasta el último momento, un trabajador incansable como los de antes, siempre al frente y dispuesto a cualquier cosa para sacar a tu familia adelante. Amante de la naturaleza y de los animales al más puro estilo “Félix Rodríguez de la Fuente”. Contigo descubrimos como conectar con la tierra, con tus excursiones, con esos largos paseos por la montaña, con las acampadas en la playa. Nos enseñaste a disfrutar de algo tan simple como observar el firmamento por las noches y empezar a contar las miles de estrellas que lo forman, lejos de cualquier contaminación lumínica. (Ahora sé que siempre estarás ahí, brillando para iluminarnos el camino, para velar por nosotros, como siempre lo has hecho). Todos pensamos que este día nunca iba a llegar, pues te hemos visto salir airoso de muchas situaciones peliagudas. Mi padre fue un Guerrero, un superhéroe, como esos que veía en los comics cuando era pequeño. Contigo no pudo ese accidente de tráfico en el que quedaste atrapado entre dos camiones y te dejó en coma durante dos semanas, con las costillas rotas y múltiples heridas, contigo no pudo la caída de un tejado a 15 metros de altura, no pudo la cogida de aquel toro en los encierros, ni una electrocución durante más de 30 segundos con unos cables de alta tensión, dos infartos, la rotura de las caderas, ni tan si quiera la Gripe A. Tuvo que venir una pandemia mundial para poder contigo. Siempre luchaste como un gladiador, y como un gladiador nos has dejado, luchando contra “la bestia” en un mano a mano sobre la arena del gran coliseo. Lo más triste de toda esta situación que está afectando a España y al mundo en general, es que te digan que un ser querido va a fallecer, y no puedas pasar con el esos últimos momentos, cogerle de la mano antes de su partida, y tenga que emprender ese viaje solo y aislado, cuando él reclama poder ver a su familia una vez más. Es duro no poder hacerle una despedida digna (funeral o entierro) como el se merecía, pero lo más duro es NO poder sentir el abrazo cálido de tus familiares y amigos en estos difíciles momentos. Descansa en paz Papá nunca te olvidaremos ❤️🙏