Carlos Macías – Wiki Latino – Biografía – Mundo Hispánico

No habia tenido la valentía de ni siquiera abrir las redes sociales porque sabía que me encontraria con fotos tuyas compartidas por personas a las que de alguna u otra forma tocaste Y ahora que tuve la fuerza y me puse a ver las fotos que pusieron todos y tengo el corazón apachurrado al saber que no vas a poder sacarnos más una sonrisa en vivo y en directo,que de ahora en adelante esa sonrisa solo será de ver fotos o de los recuerdos. Me duele saber que ya nunca mas escuchare tu risa macabra por el apuntador o tus frases clásicas como SOMOS GRANDES COÑO – TRES PARES DE C&[email protected] o mi favorita EL QUE MENOS PUJA PUJA UN COCO no puedo evitar reírme escribiéndolas porque siempre las decías en momentos clave. Me duele el pecho de pensarte Nelson y es que te quedaba mucho por vivir todavía, ahora si que en el reality de tu vida esto fue un verdadero giro inesperado para todos. Te vamos a extrañar, te vamos a extrañar mucho. El único consuelo que nos queda es el saber que estas descansando en Paz y al lado de nuestro señor.