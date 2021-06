¿Por qué Carlos Guzmán mató a su esposa Noelia Guzmán?

Cuando Carlos Guzmán fue dado de alta por los médicos del Ben Taub Hospital que le salvaron la vida, el hombre fue acusado formalmente del asesinato de su esposa Noelia Guzmán, en un caso que se clasificó como un acto de homicidio y suicidio provocado por un episodio de violencia doméstica.

Sin embargo, hasta el momento de escribir esta historia el episodio que provocó el asesinato de Noelia Guzmán por parte de su esposo Carlos Guzmán aún no se conoce con certeza, pues el hombre se acogió a su derecho de no declarar nada a los agentes de la División de Homicidios del HPD hasta que no tenga un abogado.