Haber decidido conducir en condiciones no aptas metió en la cárcel a un joven antes de fin de año. Autoridades policiales arrestaron a un hombre identificado como Carlos González luego de que se pasara un semáforo en rojo y desatara una tragedia donde murieron tres personas en Arizona.

La declaración agregó: “Si no lo hubiera hecho, lo habríamos tratado como cualquier persona buscada por un delito o como un fugitivo. Debido a las circunstancias de este crimen en particular, esto habría sido una alta prioridad. Sin embargo, la manera más segura es que alguien se entregue sin incidentes”.

Jasmine agregó que su difunta hermana estaba empezando su vida. “Siempre estaba bromeando, todo el tiempo. Era una persona que daba mucho”. El novio de Parsad murió a causa de sus heridas en el accidente. Al parecer, había un cachorro en el auto, que también murió, según la familia. “Fue muy duro, porque ella y yo, mi hermana y yo, éramos muy unidas, y todo el mundo dice siempre que nos parecemos, y yo siempre digo que es mi gemela. Sentí como si me arrancaran el corazón, sobre todo sabiendo que era completamente inocente”, dijo Jasmine.

Ariyanna Parsad y Jazmine Márquez eran mejores amigas, según sus familias, que quedaron devastadas por el incidente. Los parientes comentaron que Parsad murió en el hospital y que Márquez estaba sentada en el asiento trasero cuando murió. “La devolvieron a la vida, y cuando llegó al hospital, sufrió un paro cardíaco. Intentaron operarla, pero ya no pudo soportarlo”, expresó Jasmine, hermana de Parsad, según el reporte de Fox 10.

¿Dónde está Missy Hernández? Policía investiga “sospechosa” desaparición de una madre

¿Qué pasó con Missy Hernández? Autoridades policiales investigan la “sospechosa” desaparición de una madre de 30 años de quien no se sabe nada desde hace tres semanas, pues fue vista por última vez en una feria de arte en Fresno, California, el 7 de diciembre.

Su familia dijo que Missy Hernández tiene una hija de 12 años, aunque no se sabe con exactitud si vivía con ella, reseñó el periódico The Sun el miércoles, que también mencionó que unos amigos fueron quienes alertaron a las autoridades de su desaparición el 8 de diciembre, después de no saber nada de ella.