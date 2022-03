De acuerdo con documentos judiciales citados por Fox 10, la víctima, quien no fue identificada, salió con sus amigos para el centro de Phoenix el jueves 17 de marzo y quedó demasiado intoxicada como para conducir a salvo a casa. Entonces, Carlos Encinas, quien la conocía pero nunca había tenido una relación sentimental con ella, se ofreció a llevarla a su vivienda en la camioneta de ella.

Se aprovechó de una mujer indefensa y terminó tras las rejas. Autoridades policiales arrestaron a un bombero identificado como Carlos Encinas tras ser acusado de violar a una chica a quien debía llevar a su apartamento, ya que ella no podía conducir porque estaba ebria.

“No hay excusa”

“No hay excusa, y no voy a decir o hacer nada que pueda cambiarlo. No es una excusa, pero beber no ayudó. Yo (sic) nunca antes había estado en esta situación, y apesta que nos haya pasado esto”, habría dicho Carlos Encinas en un mensaje de texto enviado a la víctima, según los investigadores policiales citados por 12 News.

Tras su arresto, agregó el reporte de 12 News, Carlos Encinas le dijo a los investigadores que no escuchó a la víctima decirle que se detuviera y que pensó que el sexo fue consensuado. También dijo que creía que la víctima estaba coqueteando con él esa noche, pero un testigo lo negó y aseguró que la víctima no fue más amigable de lo habitual.