¿Prefirieron darle espacio a Francisca Lachapel con su bebé que a Carlos Calderón?

El anuncio de la paternidad del conductor de Despierta América se dio envuelto en polémica

Unas palabras del conductor ‘sin mala intención’ dio de qué hablar por el bebé de Francisca Lachapel A poco más de una semana de que Francisca Lachapel haya tenido a su bebé Gennaro, ahora los reflectores de próximo papá están en Carlos Calderón, también conductor de Despierta América, quien se portó como todo un caballero guardando la noticia de su bebé en camino, pero unas declaraciones encendieron la polémica. Cuando Francisca Lachapel se convirtió en mamá, sus compañeros de programa decidieron darle la bienvenida a Gennaro con una playera que decía ‘Ya somos tíos’, pues el embarazo de la conductora fue tan esperado y publicitado que ‘no había espacio para nada más’, aún cuando su colega Carlos Calderón también estaba viviendo el mismo proceso que ella, a la par… ¿por qué lo ‘escondieron’? Carlos Calderón dice que no quería ‘opacar’ al bebé de Francisca Lachapel Durante el anuncio de que Carlos Calderón se convertiría en papá y su novia estaba esperando bebé, mucha gente quedó impactada porque a la chica sólo le restan unas semanas más de embarazo, pues aparentemente tiene 8 meses ya y a diferencia de Francisca Lachapel, al mexicano ¿no le dieron tanto apoyo en este bello proceso? En un video donde se anuncia en Despierta América sobre el bebé de Carlos Calderón, se puede ver cómo él junto con su novia están muy emocionados contando la noticia a sus fanáticos y compañeros de programa, pero las palabras del conductor sobre lo que dijo de Francisca Lachapel, encendieron el debate.

¿Prefirieron darle más apoyo al bebé de Francisca Lachapel que al de Carlos Calderón? Mientras la novia del conductor de Despierta América y él anunciaron que esperaban bebé, Carlos Calderón manifestó: “¿Qué tal? Ya nos urgía, ya nos urgía que naciera Gennaro porque no les podíamos dar la noticia, no le queríamos quitar ese protagonismo a mi querida Francisca…”, dijo el mexicano. Su novia Vanesa Lyon radiante y bella con un vestido de maternidad dijo: “No, nunca… Ya, tenemos el mismo tiempo yo creo… 8 meses, no no no (sabemos qué es), la próxima semana nos enteramos, vamos a hacer un dos en uno, baby shower y revelación de género”, afirmó muy contenta la pareja de Carlos Calderón.

La gente opinó sobre las sospechas que tenían de Carlos Calderón Para nadie es un secreto que la gente especulaba por qué Carlos Calderón no tenía pareja durante años y por qué no se casaba o tenía hijos, poniendo en tela de duda sus preferencias sexuales, sin embargo parece que está listo para establecer una relación de por vida con su pareja Vanesa Lyon. Aunque según los comentarios del video en la página de Instagram de ‘Escándalo’ mucha gente aún ‘duda’ de Carlos Calderón: “Carlitos, ya le tenía varios santos de pie al pobre! Me alegra que tenga esta hermosa pareja! Es muy guapo y buena onda!”, “Desde que fue al baby shower de Francisca se especulaba que ella también estaba embarazada, ya se hubieran esperado a que naciera, ya que tanto falta”, “Y yo pensando que él sería mamá”.

La entrega del anillo a su novia “Llévame a la luna”, expresó el conductor en una publicación que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una serie de imágenes de este inolvidable momento para la pareja formada por Carlos Calderón, llamado por muchos “El eterno soltero” y que tiene 49 años de edad, y Vanessa Lyon. De acuerdo con información de People en español, Carlos Calderón preparó una cita perfecta, con la ayuda de varios cómplices, con el propósito de pedirle matrimonio a su guapa novia, con quien tiene un año de relación, aproximadamente. “Me dijo que tenía una junta con sus socios en un restaurante muy elegante y me pidió que me arreglara muy guapa, ya que por la cuarentena yo todo el tiempo estaba en pants. Afortunadamente me avisó, porque si me da el anillo en pants, ¡me da algo!”, confesó Vanessa Lyon. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL MOMENTO EN QUE CARLOS CALDERÓN EXPRESÓ LO DEL BEBÉ DE FRANCISCA LACHAPEL

Carlos Calderón se estrena como papá Luego de varios rumores, los cuales surgieron en el baby shower de Francisca que se realizó hace apenas unas semanas, se confirma que Carlos Calderón, conductor de Despierta América de Univisión, se convertirá en papá por primera ocasión. Su prometida, la actriz y modelo venezolana Vanessa Lyon, quien mostraba una ‘sospechosa pancita’ desde esa celebración, tiene ocho meses de embarazo, por lo que las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de los integrantes de este show matutino.

“Voy a ser el papá más famoso de la televisión”: Carlos Calderón A través de la cuenta de Instagram de Chamonic se compartió un video de la emisión de hoy de Despierta América en donde se nota que los conductores no tenían idea de la sorpresa que les tenía preparada su compañero Carlos Calderón, quien entró al foro de la mano de su prometida. Al quitarse un abrigo que llevaba puesto, Vanessa Lyon dejó al descubierto su pancita y las felicitaciones de parte del Chef Yisus, Karla Martínez, Raúl González y demás compañeros tanto para ella como para Carlitos se hicieron presentes. Con evidente alegría, y antes de tomar asiento, Carlos Calderón confesó que será el papá más famoso de la televisión mientras acariciaba el vientre de su prometida: “Ya nos urgía que naciera Gennaro (bebé de Francisca) porque no podíamos dar la noticia”, expresó el conductor.

Conductores de Despierta América demuestran su sorpresa ante esta noticia Raúl González aseguró que ni él ni sus compañeros estaban enterados que les darían esta noticia hoy, ya que ellos reciben un libreto del contenido del programa y esto no estaba marcado: “El problema para planear esto fue una locura, mantenerlos a ustedes a oscuras porque quería sorprenderlos y esa es la sorpresa, que vamos a ser papás”, dijo Carlos Calderón. El conductor compartió que su prometida dará a luz en septiembre próximo, además de que se dijo feliz porque ya tendrá de qué hablar con sus compañeros, comentario que provocó las risas de todos, entre ellos, Karla Martínez, quien fue otra de las personas que no se esperaba esta noticia.

Dr Juan Rivera se une a las felicitaciones para Carlos Calderón Justo en ese momento, Dr Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, ingresó al foro de Despierta América para darle un abrazo de felicitación a Carlos Calderón, aunque en realidad él fue el primero en enterarse. “Yo me he sentido bien, la verdad es que no es buena idea escuchar a cada mujer embarazada que te cuenta su experiencia porque es totalmente diferente. Yo entré al embarazo así de ‘va a ser horrible, voy a vomitar, mi vida está perdida’, pero no, me he sentido súper bien”, compartió Vanessa Lyon.

Carlos Calderón fue quien sufrió náuseas Con el buen sentido del humor que lo caracteriza, Carlos Calderón mencionó que, a diferencia de su prometida, es él quien ha sentido náuseas: “Fue en Año Nuevo que me dijo (que sería papá) y me fui corriendo a la farmacia y regresé con una bolsa completa de exámenes (pruebas de embarazo) y uno tras otro salía positivo”. Vanessa Lyon expresó que tanto para ella como para su familia fue una sorpresa saber que estaba embarazada, aparte que siempre le preguntaban ‘¿para cuándo?’ y ella lo posponía por cuestiones de trabajo. Otra sorpresa fue que aparecieron en la portada digital de People en español.