Carlos Calderón presenta a su nueva novia.

Se trata de una actriz venezolana de nombre Vanessa Lyon.

Seguidores lo llaman tacaño y que por eso no le duraban las novias al mexicano.

El conductor de Despierta América, Carlos Calderón presentó por fin a su nueva novia en redes sociales, se trata de Vanessa Lyon, una actriz de origen venezolano que se robó el corazón del presentador. Pero no todos están felices, ya que tras esto, al mexicano lo llamaron tacaño, y que esperaban a que ahora sí le durara la pareja.

Fue mediante las historias de Instagram del conductor mexicano, quien daba a conocer la noticia de que se encontraba bastante feliz y dichoso con su nuevo romance.

En el video, mismo que la página @chicapicosa2 publicó posteriormente, Carlos Calderón presentaba a sus de 300 mil seguidores a su gran amor, y con la canción Salió a la perfección, interpretada por el grupo Calibre 50, el conductor de Despierta América, presumía a su novia de nombre Vanessa Lyon, una hermosa actriz de origen venezolano.

Vanessa, la nueva conquista de Carlos Calderón, emigró a México a los 20 años, país en donde comenzó su carrera en el mundo del espectáculo, y a pesar de que no haber nacido en dicha nación, ella ya se considera “mexicana de corazón”.

Según un texto citado por el portal People en español, Vanessa, novia del conductor de Despierta América, argumentó lo siguiente: “Soy mexicana de corazón, viví muchos años en México y tengo una cosa especial con este país. Amo México” expresó en una entrevista con el show Noches con Platanito.

Posteriormente, la también modelo saltó al mercado estadounidense, participando en grandes series de habla inglesa, tales como: Monday Nights at Seven, Bronx SIU, Prayer never fails, entre otras más.

A pesar de que no han subido ninguna fotografía de manera oficial a sus redes sociales, los seguidores de Carlos Calderón ya lo comenzaron a felicitar por su nuevo romance, e incluso, anteriormente se le cuestionaba al presentador mexicano cuando sería el momento en que presentaría su nueva novia de nombre Vanessa.

Puedes ver la publicación de Carlos Calderón presentando a su novia, Vanessa Lyon aquí.