Vanessa Lyon, pareja del conductor, reveló que Carlos Calderón siempre se mantuvo a su lado durante todo el parto, repitiéndole que todo iba a salir bien y que no había nada que temer: “Yo estaba enfocada en la reacción de Carlos porque él estaba de mi lado grabando todo, él me iba iba diciendo como iba todo”.

Tras esto, el conductor de Despierta América confesó que su bebé León desde un inicio le había parecido muy hermoso, afirmando que lo había visto super bonito: “Cuando salió, lo primero que dije fue qué bonito, porque todo el mundo me había preparado para ver al monstruo de la laguna azul. Me decían que salen apachurrados, que salen azules”.

Vanessa Lyon sugirió el nombre

Tras esto, el conductor informó que ambos querían preservar el recuerdo de su familia, debido a que él era el último Calderón de la familia, mientras que su pareja quería que la memoria de su padre viviera a través de su hijo, algo que provocó que elegir el nombre de su bebé fuera más complicado.

“A la mañana siguiente Vane me dice: Carlos se me ocurrió algo, ¿por qué no le ponemos de nombre León? y yo de ¿Quieres que se llame León Lyon? Y me dijo que no, que era León Calderón. Así que va un homenaje para el papá de Vane y los Calderón viven, todos felices y contentos”, finalizó el conductor de Univisión.