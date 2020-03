Usuarios le dicen que no se arregla y que parece su hija

Carlitos ‘El Productor’ aparece junto a su esposa e hijo

La publicación tiene casi 60 mil likes

Carlitos ‘El Productor’ del programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision, el cual es conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, compartió una foto donde aparece acompañado de su esposa e hijo.

La publicación, la cual puede verse en la cuenta oficial de Instagram de Univision, tiene casi 60 mil likes y comentarios de todo tipo, entre ellos, el de una usuaria que hace le hace la observación a Carlitos ‘El Productor’ que “parece su hija”, a lo que le respondieron:”Es su esposa. Jaja, es tragaaños, se ve como una adolescente, pero no lo es”, Muy cierto, tiene cara de niña, pero es mayor de edad”, “Creo que ya tiene como 25 o 26 años, pero parece de 16”.

Por su parte, una internauta no quiso pasar por alto un detalle: “¿Y por qué no se arregla esa mujer? le hace falta un buen estilista, ese baby está hermoso”, por lo que obtuvo de respuesta lo siguiente: “Tiene razón y un diseño de sonrisas”, “Porque no tiene dinero para hacerte feliz a ti, porque a ti no te importa.¿Y tú por qué no te compras un cerebro?”.

Por otra parte, una seguidora notó algo en esta imagen de Carlitos ‘El Productor’: “El Carlitos chiquito está tan enamorado de su mami hermosa como Carlitos ‘El Productor’, mucho amor, Dios los bendiga”.

Alguien más no se quiso quedar con la duda: “¿Ella es tu hija o tu esposa… me lo pregunto siempre?”, a lo que le respondieron: “Yo también me lo pregunto, parece su hija”, “A mí también, ella se me hace muy jovencita, cara de niña”, aunque rápidamente le aclararon que se trataba de su esposa.

Una seguidora de la cuenta de Univision no creyó que la esposa de Carlitos ‘El Productor’ fuera mayor de edad: “Por Dios, pero si la esposa es una niña, mírenle la carita, parece mi hija de 13 años”, mientras que otra expresó algo similar: “Oh, Dios mío, la esposa parece una niña de 12 años”.

“Ella tiene cara de niña y no le vendría mal que ella fuera al dentista y con un estilista, no entiendo porque mucha gente no se preocupa por su apariencia”, comentó una internauta, recibiendo como respuesta: “¿Y usted por eso usa filtros? Primero véase en un espejo griego crítica, algo le hace falta a usted, ¿no cree?”.

La sonrisa de la esposa de Carlitos ‘El Productor’ fue algo que llamó la atención de varios: “Muy joven y muy bonita para él. Lo únivo que le falta arreglarse son los dientes, me imagino que no trabaja cuidando a su bebé, pero el esposo sí que trabaja y bien, que haga una inversión en su esposa. Eso deja mucho de que hablar de un hombre”.

Por último, un usuario comentó algo que era un rumor: “Entonces, es cierto que el Carlitos no la deja maquillar ni que se arregle los dientes, pues antes dejó que se pinte el cabello”.