Carlitos Calderón abrió su corazón para las cámaras de Despierta América

El presentador habló de los bellos momentos que ha pasado y hasta confesó que quiere un hijo

Sin embargo, reveló lo que pocos esperaban al confesar terrible enfermedad

Carlitos Calderón, presentador de Despierta América abrió su corazón y en una amena charla con Raúl González confesó que sufre una terrible enfermedad.

El carismático conductor del matutino abrió las puertas de su casa y de su corazón para que sus fans conocieran un poco más cómo es fuera del show.

Durante la entrevista que le realizó su compañero Raúl González, Carlos confesó que a diario piensa en dejar la televisión para dedicarse a otra cosa.

“Todos los días, porque la arquitectura es una cosa que se te mete en las venas”, dijo el presentador de forma muy sincera.

Asimismo, reveló que está llevando a cabo un proyecto para ayudar a los mexicanos en Estados Unidos construyendo casas.

Y cabe señalar que Carlitos Calderón confesó que fue gracias a su trabajo en la televisión como pudo emprender este proyecto.

No obstante, uno de los momentos más intrigantes vino cuando Raúl González le preguntó a su compañero si se había deprimido en alguna ocasión.

Ante esto, Carlitos Calderón confesó: “Yo sufro de depresión desde hace muchos años”.

De igual forma mencionó que es posible que esta enfermedad haya sido heredada: “Yo creo que mi abuelo sufrió depresión, creo que mi papá sufrió depresión por muchos años”.

Sin embargo, reveló cómo es que ha luchado contra la depresión: “Igual que soy chaparrito, igual que tengo mi pancita chelera tengo mi depresión y así la maneja uno. Yo la he manejado con ejercicio, con yoga, he probado hasta antidepresivos que no me gustaron nada y los dejé. He probado de todo y he llegado a la conclusión que la mejor manera para no estar deprimido es estar alegre”.

“Yo me he querido casar, yo creo que cuando el matrimonio va pegado a cuando ‘te rajas la pata’, tu novia te saque del apuro y te diga todo va a estar bien”, mencionó.

Y cuando a Carlitos Calderón le preguntaron si quería ‘Carlititos’, refiriéndose a sus hijos, el conductor de Despierta América mencionó: “Yo siempre he querido un Carlitos”, dijo y agregó: “Pues uno para empezar y luego dos para llevar”, entre risas.

El video recogió más de 30 mil reproducciones y los usuarios no tardaron en hacerse presentes en la sección de comentarios de Despierta América.

“Mira, Carlitos, qué sorpresas nos das. Te felicito”, dijo una internauta.

Otra compartió a detalle lo que significa la depresión de Carlitos Calderón: “Me encantó, y yo también sufro de depresión y fíjate que tengo el mismo lema. Lucho contra ella con alegría”.

Y los mensajes continuaron: “Lo admiro mucho, Carlitos”, “Me encantó”, “Un ser humano extraordinario y debemos aprender de él. Muy buena entrevista y Carlitos, una persona excepcional”, “Carlos, si antes lo admiraba, ahora se ganó toda mi admiración, eres único”, “Qué buen ser humano eres, Carlos. Dios te bendiga”, se pudo leer.

